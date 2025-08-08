Essay Contest 2025

महानगर नियोजन समिति का चुनाव नहीं कराने पर कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को लगाई फटकार - HIGH COURT NEWS

2016 में आदेश के बावजूद अधिकारयों ने नहीं की कोई कार्रवाई, कोर्ट ने अधिकारियों को किया तलब

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 8:40 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानगरों में महानगर नियोजन समिति का चुनाव नहीं कराने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है. कमलेश सिंह की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है. महानगर नियोजन समिति के चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार से जो भी जानकारी/दस्तावेज की आवश्यकता है, उसे लेकर दस दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, नगर विकास को एक पत्र जारी करें.

प्रमुख सचिव नगर विकास को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे उक्त पत्र द्वारा राज्य चुनाव आयोग को अपेक्षित जानकारी दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया जाता है. राज्य चुनाव आयुक्त और प्रमुख सचिव नगर विकास कोर्ट में उपस्थित होकर महानगर नियोजन समिति के चुनाव के लिए सरकार और चुनाव आयोग के बीच समन्वय की कमी के बारे में स्पष्टीकरण दें.

याचिका में महानगर नियोजन समिति के गठन की मांग की गई है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ई में किया गया है. याची का कहना था कि जनहित याचिका पर वर्ष 2016 में कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को महानगर नियोजन समिति के गठन के लिए राज्य सरकार के पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. राज्य चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिख कर कुछ सूचनाएं मांगी थी. कोर्ट में वह पत्र प्रस्तुत भी किया.

पत्र देखने के कोर्ट ने कहा कि मांगी गई सूचना अस्पष्ट थी और अस्पष्ट पत्र पर कोई सूचना नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि दोनों ही चुनाव न कराने का भार एक-दूसरे पर डाल रहे है. आयोग के वकील ने कहा कि एक नया पत्र 10 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा. इसलिए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सूचना का आदान-प्रदान करने और चुनाव कराने के लिए समन्वय करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी.

इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट ने 21 साल से जेल में बंद कैदी की रिहाई न करने पर UP सरकार से मांगा जवाब

