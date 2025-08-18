शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अर्जित अवकाश के वित्तीय लाभ से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार कर्मचारियों को अर्जित अवकाश यानी अर्न्ड लीव के वित्तीय लाभ देने से इनकार नहीं कर सकती है. हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अपने फैसले में कहा कि अर्जित अवकाश कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में काल्पनिक आधार पर जमा किया जा सके.

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने बैक डेट से नियमित किए गए कर्मचारी की याचिका को स्वीकारते हुए अर्जित अवकाश को बिना वित्तीय लाभ के गिने जाने से जुड़े आदेश को खारिज कर दिया है. ये आदेश राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पिछले साल 17 दिसंबर को जारी किया था. अदालत ने कहा कि जब सरकार अर्जित अवकाश के अधिकार को मान रही है, तो उससे जुड़े वित्तीय लाभ भी कर्मचारियों को मिलने चाहिए. केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश)नियम, याचिकाकर्ता को अधिकतम 300 अर्जित अवकाशों के बदले में वित्तीय लाभ का हकदार बनाते हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रार्थी कर्मचारी के पूरे सेवाकाल, जिसमें बैक डेट से नियमितीकरण की संबंधित अवधि भी शामिल है, उसमें 300 अर्जित अवकाशों की सीमा तक वित्तीय लाभ से इनकार करना कानून की नजर में सही नहीं है. अदालत ने कहा कि अर्जित अवकाश सेवा का एक हिस्सा बन जाता है. यह एक ऐसा लाभ है, जो कर्मचारी को नियमित नियुक्ति के आधार पर मिलता है. उन कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिन्हें बैक डेट से नियमित रोजगार के सेवा लाभ मिले हैं. मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने कुल सेवाकाल में अधिकतम 300 अर्जित अवकाशों के बैक डेट से नियमितीकरण के कारण इससे उपजे वित्तीय लाभ का हकदार माना.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता को पूर्व में दुर्गा चंद मेमोरियल कॉलेज जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था. राज्य सरकार ने 6 फरवरी 2007 को कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया. इसके साथ ही कॉलेज के कर्मचारियों की सेवाएं भी अनुबंध के आधार पर ले ली गईं. सरकार द्वारा अनुबंध के आधार पर सेवाएं लेने के फैसले से आहत होकर प्रार्थी ने रिट याचिका दाखिल की.

सरकार ने याचिकाकर्ता की सेवाएं 6 फरवरी 2007 से नियमित आधार पर सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में ले ली थीं, लेकिन वित्त विभाग के 17 दिसंबर 2024 के कार्यालय पत्र का हवाला देते हुए उसके बैक डेट से नियमितीकरण की 2007 से 2015 तक की अवधि के अर्जित अवकाश के वित्तीय लाभ देने से इनकार कर दिया. इसमें बैक डेट से नियमितीकरण के कारण अर्जित अवकाश को बिना किसी वित्तीय लाभ उसके सेवा खाते में क्रेडिट करने की अनुमति दी गई थी. कोर्ट ने इस कार्यालय आदेश को खारिज करते हुए कहा कि अर्जित अवकाश के वित्तीय लाभ देने से सरकार इनकार नहीं कर सकती है.

ये भी पढ़ें: देशभर में इतने करोड़ से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स, रेबीज से डेथ के बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता