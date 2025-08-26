ETV Bharat / state

उत्तराखंड सहकारी अधिकरण के रिटायर्ड अध्यक्ष को मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी, हाईकोर्ट का आदेश - UTTARAKHAND HIGH COURT ORDERS

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सहकारी अधिकरण के पूर्व अध्यक्ष व सदस्यों को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ देने के आदेश दिया.

उत्तराखंड हाईकोर्ट
August 26, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सहकारी अधिकरण में नियुक्त अध्यक्ष व सदस्यों को अतिरिक्त पेंशन, ग्रेज्युटी व अन्य सेवानिवृत्ति का लाभ देने के निर्देश सरकार को दिए हैं. न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने यह निर्देश पूर्व आईएएस अधिकारी तारकेन्द्र वैष्णय और अन्य की याचिका की सुनवाई में दिए. खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई 19 अगस्त को पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था और 25 अगस्त 2025 को फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता तारकेन्द्र वैष्णव आईएएस 31 अक्टूबर 2008 जबकि, दूसरे याची सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां 30 अक्टूबर 2010 को सेवानिवृत्त हुए. इसके बाद वैष्णव को 26 अक्टूबर 2010 को उत्तराखंड सहकारी अधिकरण में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 66 वर्ष की आयु तक सेवाएं दीं. जबकि दूसरे याची की नियुक्ति बाद में हुई.

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मिलने चाहिए. उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन का पुनर्निर्धारण होना चाहिए. उन्होंने उत्तराखंड सहकारी समितियां नियमावली, 2004 के नियम 271 (ii) और नियम 272 (4) का हवाला दिया.

वहीं इस पूरे मामले पर सरकार का कहना था कि नियम 271 केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है, जो अपनी मूल सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व ही सदस्य नियुक्त हुए हों, न कि उन पर जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त हुए. लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के तर्क को अस्वीकार कर दिया.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि नियम 271 (ii) और 272 (4) स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्तियों को अतिरिक्त पेंशन व ग्रेच्युटी का अधिकार देते हैं, जिन्होंने सदस्य के रूप में सेवा दी है. इस आधार पर खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पुनः गणना की जाय और सदस्य के रूप में दी गई उनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखकर नियम 271(ii) के अनुसार 12 सप्ताह के भीतर पुनर्निर्धारण किया जाए. पुनर्गणना केवल उस अवधि के लिए होगी, जब उन्होंने सहकारी अधिकरण में सदस्य के रूप में कार्य किया.

