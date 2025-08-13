शिमला: ब्रिटिश दौर में सन 1851 में शिमला के बालूगंज इलाका में एक जमीन का टुकड़ा पशु पड़ाव के लिए रखा गया था. जमीन के इस टुकड़े का नाम ही पशु पड़ाव था. इस जमीन पर नगर निगम ने अपना कब्जा लेने के लिए कार्रवाई की थी. जमीन उषा शर्मा नामक महिला के कब्जे में थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जमीन को कब्जा मुक्त करने के आदेश दिए थे.

इस पर उषा शर्मा ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील की. अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पशु पड़ाव नामक इस संपत्ति को कब्जा मुक्त करने के एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है. खंडपीठ ने नगर निगम शिमला को पशु पड़ाव बालूगंज की संपत्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने की इजाजत दे दी है.

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 9 अगस्त 2024 को अपीलकर्ता उषा शर्मा की याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि नगर निगम शिमला आयुक्त और मंडलायुक्त शिमला के बेदखली आदेश में किसी दखल की जरूरत नहीं. प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया था कि नगर निगम शिमला ने उसे गलत तरीके से बेदखल किया है. नगर निगम ने हाईकोर्ट को बताया था कि पशु पड़ाव नामक जमीन पर उसे उषा शर्मा के कब्जे की शिकायत मिली थी. निगम ने प्रार्थी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 फरवरी 2023 को जमीन से बेदखली के आदेश पारित किए. इन आदेशों को प्रार्थी ने मंडलायुक्त शिमला (डिविजनल कमिश्नर) के पास अपील के माध्यम से चुनौती दी थी. इसके अलावा प्रार्थी उषा शर्मा ने अपील के साथ बेदखली आदेश के स्थगन का भी आवेदन किया था.

मंडल आयुक्त शिमला ने बेदखली आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. इसी बीच निगम ने याचिकाकर्ता उषा शर्मा को पशु पड़ाव वाली जमीन से बलपूर्वक बेदखल करके संपत्ति का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया था. निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि आजादी से पूर्व इस संपत्ति पर नगर निगम का हक था. शिमला नगर निगम का गठन 1851 में किया गया था. उस समय यह संपत्ति पशु पड़ाव के लिए रखी गई थी. इस संपत्ति की देखरेख का जिम्मा लखू राम नामक व्यक्ति को दिया गया था.

लखू राम की मृत्यु के बाद इस संपत्ति की कोई भी लीज नहीं बनाई गई. निगम की ओर से दलील दी गई थी कि प्रार्थी लखू राम की बहू है और उसने निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है. प्रार्थी ने इस संपत्ति पर घर, डेयरी फार्म, नर्सरी आदि बनाकर कब्जा किया है. अब हाईकोर्ट ने उषा शर्मा की अपील खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए नगर निगम को इस संपत्ति को प्रयोग करने की अनुमति दे दी है.

