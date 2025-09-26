ETV Bharat / state

शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने कर्मचारियों को मिलेगा 6वां वेतनमान, हाईकोर्ट ने निकाला कांटा

शिक्षक को नहीं मिल रहा था पूरे वेतन का लाभ ( Etv Bharat )

