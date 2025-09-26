शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने कर्मचारियों को मिलेगा 6वां वेतनमान, हाईकोर्ट ने निकाला कांटा
माध्यमिक शिक्षक के वेतनमान से जुड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिया आदेश, दिया जाए छठवें वेतनमान का पूरा लाभ.
जबलपुर : शिक्षा कर्मी से माध्यमिक शिक्षक बने एक शिक्षक को छठवें वेतनमान का लाभ देने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की अदालत ने इस मामले को लेकर सुनवाई की, जिसमें शिक्षक ने मांग की थी कि उसकी नियुक्ति 2006 से हुई थी और उसे छठवां वेतनमान 2016 से दिया जा रहा है.
शिक्षक को नहीं मिल रहा था पूरे वेतन का लाभ
ये याचिका नर्मदापुरम के रहने वाले जगदीश प्रसाद डोंगरे ने लगाई थी. जगदीश डोंगरे की नौकरी शिक्षा कर्मी के पद पर सुहागपुर नगर पंचायत के एक स्कूल में लगी थी और 2006 से वे स्कूल में काम कर रहे थे. सरकार ने उनके स्कूल का संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया था इसलिए उनका पद नाम भी माध्यमिक सहायक शिक्षक हो गया था लेकिन उन्हें सहायक शिक्षक के बराबर वेतन नहीं मिल रहा था.
10 साल का लाभ अटका था
इसके बाद जगदीश प्रसाद डोंगरे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें उन्होंने बताया कि उनका संविलियन तो 2006 में ही हो गया लेकिन उन्हें माध्यमिक शिक्षक की तनख्वाह का छठवां वेतनमान 2016 से दिया जा रहा है और 10 साल का लाभ होने नहीं दिया जा रहा.
कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ में सुना गया और याचिकाकर्ता जगदीश प्रसाद की ओर से एडवोकेट भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने मामले में पैरवी की. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह ने जगदीश डोंगरे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि 90 दिनों में पीड़ित शिक्षक की शिकायत दूर करें.
एडवोकेट भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने इस दौरान कहा कि हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में दिनेश शर्मा के इसी तरह के मामले में दिनेश कुमार शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया गया था.
2.37 लाख शिक्षा कर्मियों को किया गया था शामिला
मध्य प्रदेश सरकार में 2018 में 2 लाख 37 हजार शिक्षा कर्मियों को शिक्षा विभाग में सम्मिलित कर अध्यापक वर्ग का वेतनमान दिया गया था. लेकिन शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति कब से मानी जाए इसे लेकर विवाद बना रहा और बहुत से मामले हाईकोर्ट में अभी भी लंबित हैं.