राजस्थान हाईकोर्ट के दो फैसले: NEET UG-2025 में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर को लाभ और अतिक्रमण की जांच के आदेश - NEET UG 2025

हाईकोर्ट ने नीट में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ दिए जाने तथा श्रीमाधोपुर में अतिक्रमण जांच के लिए मौका कमिश्नर नियुक्ति के आदेश दिए.

NEET UG 2025
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 8:56 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो मामलों में आदेश पारित किए. पहले मामले में अदालत ने NEET UG-2025 की स्टेट कोटा सीटों के आवंटन में OBC नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिए जाने का निर्देश दिया है. वहीं, दूसरे मामले में श्रीमाधोपुर नगरपालिका में सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण की स्थिति का पता लगाने के लिए एक मौका कमिश्नर नियुक्त किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 की स्टेट कोटे की सीटों के आवंटन से जुडे़ मामले में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों को इस श्रेणी का लाभ देने को कहा है. वहीं अदालत ने गुर्जर समुदाय से जुडी याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को इस श्रेणी के तहत काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट यूजी चेयरमैन सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश प्रज्ञा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रेखा कुमारी गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गुर्जर समुदाय की है. वह प्रदेश में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आती है. केन्द्रीय सूची में इस श्रेणी को सामान्य वर्ग में माना गया है. याचिका में कहा गया कि नीट यूजी, 2025 के सूचना बुलेटिन में कहा गया है कि जो अभ्यर्थी राज्य की सूची के तहत ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, लेकिन केन्द्रीय सूची में इस श्रेणी में नहीं है, उन्हें सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा. इसके चलते याचिकाकर्ता को जबरन सामान्य वर्ग के माना गया. याचिका में कहा गया कि ओबीसी क्रीमी लेयर वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंकों के बावजूद इस श्रेणी की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में शामिल करने के निर्देश देते हुए अन्य समान अभ्यर्थियों को भी इस श्रेणी का लाभ देने को कहा है.

अतिक्रमण मामले में मौका कमिश्नर नियुक्त: इसी प्रकार एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने श्रीमाधोपुर नगर पालिका इलाके में आम रास्ते पर अतिक्रमण से जुडे़ मामले में वस्तुस्थिति जानने के लिए अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर अतिक्रमण के मामले में वस्तु स्थिति की रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश रामसिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि मामले में अदालत ने पूर्व में स्थानीय एसडीओ को ईटीएस मशीन से रोड की माप करवाकर सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को हटाने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद भी आज तक अतिक्रमण नहीं हटे हैं, इसलिए मौका कमिश्नर नियुक्त कर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मंगाई जाए. इस पर अदालत ने अतिक्रमण की स्थिति जानने के लिए राजेन्द्र शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है.

प्रभावशाली लोगों का कब्जा: जनहित याचिका में बताया गया कि स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर रखे हैं. इसके बावजूद स्थानीय अफसरों की लापरवाही के कारण अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही इन्हें हटाया गया है. इन अतिक्रमणों के कारण लोग इस आम रास्ते का आवाजाही के लिए उपयोग भी नहीं कर पा रहे, इसलिए आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमणों को हटवाया जाए.

