मंडलायुक्त के पास स्वत संज्ञान से किसी अपील को रिवाइव करने का नहीं अधिकार, हाईकोर्ट का अहम आदेश - HIMACHAL HIGH COURT ON DC

ऐसी अपील, जिस पर पहले ही फैसला लिया जा चुका हो, डिविजनल-कमिश्नर उसे रिवाइव नहीं कर सकते. हिमाचल हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 8:11 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि डिविजनल कमिश्नर यानी मंडलायुक्त के पास किसी अपील को स्वत संज्ञान लेकर रिवाइव करने का अधिकार नहीं है. ऐसी अपील, जिस पर पहले ही फैसला लिया जा चुका हो, डिविजनल कमिश्नर उसे रिवाइव नहीं कर सकते. उनके पास ये अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए डीसी शिमला को जिला परिषदों के परिसीमन पर शीघ्रता से निर्णय लेने के आदेश जारी किए हैं.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस मामले में प्रार्थी मनीष धर्माइक की तरफ से दाखिल की गई अपील को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने मंडल आयुक्त के 13 अगस्त के आदेश को निरस्त किया है. इसके साथ ही डीसी (डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर) शिमला को निर्देश जारी किए कि मंडल आयुक्त की तरफ से पारित रिमांड आदेश के अनुसार मामले पर शीघ्रता से निर्णय लें.

मामले के अनुसार डीसी शिमला ने 31 मई 2025 को जिला शिमला के चौपाल के वार्ड संख्या 13 और 14 के परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना को याचिकाकर्ता ने मंडल आयुक्त शिमला के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी. मंडल आयुक्त ने 24 जून 2025 को एक आदेश जारी कर अपील स्वीकार कर ली और मामले को वापस डीसी शिमला को भेज दिया. हालांकि, इसके बाद मंडल आयुक्त ने उसी अपील पर फिर से विचार किया और योग्यता के आधार पर निर्णय दे दिया, जबकि किसी उच्च अधिकारी ने रिमांड के पूर्व आदेश को रद्द या संशोधित भी नहीं किया गया था.

याचिकाकर्ता ने इस बीच डीसी के समक्ष शिमला जिला के चौपाल में वार्ड संख्या 13 और 14 के परिसीमन के संबंध में भी आपत्तियां दर्ज की थी. इसके अनुसरण में, अपील पर फिर से योग्यता के आधार पर सुनवाई की गई और अंतत: 13 अगस्त 2025 के आदेश के जरिए इसे खारिज कर दिया गया. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मंडल आयुक्त स्वत: संज्ञान लेकर अपने ही आदेश के खिलाफ अन्यथा निर्णय नहीं ले सकता.

HIMACHAL HIGH COURTDIVISIONAL COMMISSIONER SUO MOTODIVISIONAL COMMISSIONER SHIMLAहिमाचल हाईकोर्टHIMACHAL HIGH COURT ON DC

