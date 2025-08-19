ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो बड़े मामले: एकलपीठ के दो निर्देशों को किया निरस्त, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट मामले में सीएस से मांगा शपथ पत्र - RAJASTHAN HIGH COURT

हाईकोर्ट ने एक सहायक अभियंता की प्रारंभिक स्तर पर याचिका खारिज होने पर हर्जाना लगाने और विभागीय कार्रवाई को गलत माना है.

Rajasthan high Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 10:14 PM IST

4 Min Read

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी, बयाना में कार्यरत सहायक अभियंता की याचिका को एकलपीठ की ओर से प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने के दौरान उस पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश देने को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ के आदेश में दिए गए इन दोनों निर्देशों को निरस्त कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश शैलेन्द्र कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को दिए गए एईएन पद का अतिरिक्त कार्यभार वापस ले लिया गया था. इसे एकलपीठ में चुनौती देने पर एकलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए बिना याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया था. इसके साथ ही एकलपीठ ने याचिकाकर्ता पर फिजूल की याचिका दायर करना बताकर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया था. वहीं विभाग को भी निर्देश दिए थे कि वह इस तरह की याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट जारी करे. अपील में एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिका में इस तरह का आदेश देना उचित नहीं है. इसलिए हर्जाना और विभागीय कार्रवाई के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ की ओर से दिए इन दोनों निर्देशों को रद्द कर दिया है.

पढ़ें: क्रिमिनल बैकग्राउंड जमानत याचिका खारिज करने का नहीं हो सकता एकमात्र आधार, विश्नोई को मिली जमानत - RAJASTHAN HIGH COURT

एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक इलाके में स्थित आईओसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने के जुड़े मामले में मुख्य सचिव से शपथ पत्र पेश करने को कहा है. अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा है कि क्या इस औद्योगिक क्षेत्र में जेडीए और नगर निगम ने रिहायशी कॉलोनियां विकसित की हैं. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर दिए.

पढ़ें: गैर आरएएस से आईएएस पदोन्नति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया 5 लाख रुपए का हर्जाना - RAJASTHAN HIGH COURT

अदालत ने रीको से बताने को कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या उद्योग संचालित हैं, जो खतरनाक गतिविधियों के दायरे में आते हैं. वहीं अदालत ने आईओसीएल गैस बॉटलिंग प्लांट के समीप चल रहे औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों की जानकारी भी पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालना में आईओसीएल की ओर से सीनियर एडवोकेट सुधीर गुप्ता ने अदालत को बताया कि कंपनी का इस प्लांट को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है. जिस पर खंडपीठ ने कहा कि यह सत्यापित किया जाए कि मौजूदा जगह पर आईओसीएल का यह डिपो सुरक्षा व पेट्रोलियम कानूनों की अवहेलना तो नहीं कर रहा.

पढ़ें: कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर जनहित याचिका खारिज, एक लाख रुपए का लगाया हर्जाना - RAJASTHAN HIGH COURT

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने बताया कि साल 2009 में आईओसीएल के फ्यूल ऑयल स्टोरेज प्लांट में 7 दिन तक लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी. राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011 की रिपोर्ट में माना था कि आईओसीएल के सीतापुरा स्थित घरेलू गैस के बॉटलिंग प्लांट को जगतपुरा व सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए. इस प्लांट में जामनगर लूणी गैस पाइपलाइन से एलपीजी उच्च दबाव पर सप्लाई होती है, जो सामने के रीको औद्योगिक क्षेत्र के नीचे से आती है. इसके ऊपर ही कई बड़े अस्पताल, कॉलेज और फार्मेसी कौंसिल सहित अनेक शैक्षणिक संस्थान बन गए हैं. इसलिए बॉटलिंग प्लांट को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी, बयाना में कार्यरत सहायक अभियंता की याचिका को एकलपीठ की ओर से प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने के दौरान उस पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश देने को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ के आदेश में दिए गए इन दोनों निर्देशों को निरस्त कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश शैलेन्द्र कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को दिए गए एईएन पद का अतिरिक्त कार्यभार वापस ले लिया गया था. इसे एकलपीठ में चुनौती देने पर एकलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए बिना याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया था. इसके साथ ही एकलपीठ ने याचिकाकर्ता पर फिजूल की याचिका दायर करना बताकर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया था. वहीं विभाग को भी निर्देश दिए थे कि वह इस तरह की याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट जारी करे. अपील में एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिका में इस तरह का आदेश देना उचित नहीं है. इसलिए हर्जाना और विभागीय कार्रवाई के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ की ओर से दिए इन दोनों निर्देशों को रद्द कर दिया है.

पढ़ें: क्रिमिनल बैकग्राउंड जमानत याचिका खारिज करने का नहीं हो सकता एकमात्र आधार, विश्नोई को मिली जमानत - RAJASTHAN HIGH COURT

एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक इलाके में स्थित आईओसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने के जुड़े मामले में मुख्य सचिव से शपथ पत्र पेश करने को कहा है. अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा है कि क्या इस औद्योगिक क्षेत्र में जेडीए और नगर निगम ने रिहायशी कॉलोनियां विकसित की हैं. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश टांक की जनहित याचिका पर दिए.

पढ़ें: गैर आरएएस से आईएएस पदोन्नति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया 5 लाख रुपए का हर्जाना - RAJASTHAN HIGH COURT

अदालत ने रीको से बताने को कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या उद्योग संचालित हैं, जो खतरनाक गतिविधियों के दायरे में आते हैं. वहीं अदालत ने आईओसीएल गैस बॉटलिंग प्लांट के समीप चल रहे औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों की जानकारी भी पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालना में आईओसीएल की ओर से सीनियर एडवोकेट सुधीर गुप्ता ने अदालत को बताया कि कंपनी का इस प्लांट को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है. जिस पर खंडपीठ ने कहा कि यह सत्यापित किया जाए कि मौजूदा जगह पर आईओसीएल का यह डिपो सुरक्षा व पेट्रोलियम कानूनों की अवहेलना तो नहीं कर रहा.

पढ़ें: कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर जनहित याचिका खारिज, एक लाख रुपए का लगाया हर्जाना - RAJASTHAN HIGH COURT

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने बताया कि साल 2009 में आईओसीएल के फ्यूल ऑयल स्टोरेज प्लांट में 7 दिन तक लगी आग में 12 लोगों की मौत हुई थी. राज्य सरकार की जांच कमेटी ने 2011 की रिपोर्ट में माना था कि आईओसीएल के सीतापुरा स्थित घरेलू गैस के बॉटलिंग प्लांट को जगतपुरा व सीतापुरा में आबादी विस्तार को देखते हुए शहर से बाहर भेजना चाहिए. इस प्लांट में जामनगर लूणी गैस पाइपलाइन से एलपीजी उच्च दबाव पर सप्लाई होती है, जो सामने के रीको औद्योगिक क्षेत्र के नीचे से आती है. इसके ऊपर ही कई बड़े अस्पताल, कॉलेज और फार्मेसी कौंसिल सहित अनेक शैक्षणिक संस्थान बन गए हैं. इसलिए बॉटलिंग प्लांट को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए.

For All Latest Updates

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्टIOC LPG BOTTLING PLANT SHIFT CASEHC ASKED CS TO FILE AFFIDAVITPETITION OF EN REJECTEDRAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.