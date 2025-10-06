ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने झालावाड़ स्कूल हादसे में सरकार से मांगा रोडमैप, गृह सचिव व जयपुर पुलिस कमिश्नर को अवमानाना नोटिस

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ स्कूल हादसे को देखते हुए सरकार से भविष्य का एक रोडमैप मांगा है. वहीं एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन न करने पर प्रमुख गृह सचिव, पुलिस कमिश्नर जयपुर बीजू जॉर्ज जोसफ और कोतवाली एसीपी अनूप सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने के मामले में चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी इमारतों को क्या हो गया है, कहीं बिल्डिंग गिर रही है तो कहीं आगजनी हो रही है. अदालत ने एसएमएस ट्रॉमा सेंटर का उदाहरण देते हुए कहा कि वह तो नया बना है, फिर भी वहां हादसा हो गया.

जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि झालावाड़ में स्कूल इमारत गिरने से पहले स्कूलों को कितना बजट आवंटित किया गया था और अब कितना आवंटित किया गया है. सरकार को 9 अक्टूबर तक इस संबंध में एक रोड मैप पेश करने का आदेश दिया गया है, साथ ही चेतावनी दी कि यदि रोडमैप पेश नहीं किया गया तो मुख्य सचिव को अदालत में हाजिर होना पड़ सकता है.

राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि जर्जर स्कूलों को चिह्नित कर वहां के विद्यार्थियों को वैकल्पिक स्थानों पर पढ़ाया जा रहा है और इसके लिए बजट भी आवंटित किया गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया था. अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि स्कूल के किसी भी जर्जर भवन में कक्षाएं नहीं लगाई जाएं और सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करें. इसके अलावा अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को जर्जर स्कूल भवनों को लेकर राज्य सरकार की ओर से की गई व्यवस्था पर रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए थे.