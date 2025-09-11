ETV Bharat / state

अस्पताल में चूहों के कुतरने से नवजातों की मौत, हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 5 दिन में मांगा स्टेटस रिपोर्ट

हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और जिम्मेदारों पर क्या एक्शन लिए गए?

इंदौर: इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में चूहों के कुतरने से दो नवजातों की हुई मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और जेके पिल्लई की युगल पीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर 15 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने इसे नवजातों के मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला माना.

हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस बात की भी जानकारी मांगी है कि हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी और अन्य लापरवाही बरतने वालों पर किस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की गई है? किसकी लापरवाही के कारण यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ?

हाईकोर्ट ने पूछा- अब तक क्या कार्रवाई हुई, वर्तमान स्थिति क्या है, और जिम्मेदारों पर क्या एक्शन लिए गए?

बता दें शुरुआत से ही एमवाय अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि नवजातों की मौत गंभीर बीमारियों से हुई, न कि चूहों के काटने से. कलेक्टर आशीष सिंह और मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर तरुण राठी को गलत फीडबैक दिया गया कि पोस्टमॉर्टम में चूहों के काटने का जिक्र नहीं है. 3 सितंबर को गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने तरुण राठी को रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज (HITES) को एजाइल सिक्योरिटी का अनुबंध रद्द करने के निर्देश दिए गए.

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य तरुण राठी ने घटना के दौरान विभागाध्यक्ष रहे डॉ मनोज जोशी को निलंबित कर दिया है. वहीं, पीडियाट्रिक विभाग के एचओडी डॉ ब्रजेश लाहोटी को हटा दिया गया है. वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने स्वास्थ्य कारणों से 11 से 25 सितंबर तक छुट्टी ले ली.

जानिए क्या है पूरा मामला
इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में चूहों के कुतरने से दो नवजातों की मौत हो गई थी. मामले में लापरवाही और तथ्यों को दबाने की कोशिश की गई. अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि नवजातों की मौत गंभीर बीमारियों से हुई.

