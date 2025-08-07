Essay Contest 2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख रुपये का हर्जाना; बिना ठोस आधार के दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दाखिल न करने का निर्देश - ALLAHABAD HIGH COURT NEWS

हाईकोर्ट ने 30 दिन के भीतर हर्जाने की राशि आरोपी को देने का दिया निर्देश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 7:39 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आपराधिक मामले में दोषमुक्त किए गए आरोपी के खिलाफ अपील दाखिल करते समय संवेदनशीलता और सावधानी बरतें. दोषमुक्ति के खिलाफ अपील दाखिल करने के तथ्यात्मक और अनिवार्य कारण होने चाहिए. लोक अभियोजक को अपील दाखिल करने का निर्देश देते समय अच्छे और पर्याप्त आधार, बहुत मजबूत परिस्थितियां और स्पष्ट दिखाई देने वाली गलतियां, जिसकी वजह से अपील दाखिल करना आवश्यक का विवरण आदेश में होना चाहिए. मात्र अपील दाखिल करने का आदेश देना पर्याय नहीं है. बुलंदशहर के धीरेन्द्र कुमार की दहेज हत्या के मामले में दोष मुक्ति के खिलाफ़ राज्य सरकार की अपील और अनुमति याचिका खारिज़ करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ ने यह आदेश दिया.

आरोपी धीरेन्द्र कुमार की ओर से अधिवक्ता प्रणवेश और सौरभ केशरवानी ने पक्ष रखा. कोर्ट ने दोषमुक्त आरोपी के खिलाफ परेशान करने वाली अपील दाखिल करने पर राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. मामले के अनुसार धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने में दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप था कि उसकी प्रताड़ना और दहेज की मांग से ऊब कर उसकी पत्नी पिंकी ने खुदकुशी कर ली. इस मामले में बुलंदशहर की ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की.

सरकारी वकील का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन साक्ष्यों का उचित निष्कर्ष नहीं निकाला. अभियोजन ने आरोपी का दोष संदेह से परे साबित किया है. उसकी ओर से पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. दूसरी ओर आरोपी के वकीलों का कहना था कि दोषमुक्ति के आदेश में कोई गलती नहीं है. वकीलों ने न्यायालय का ध्यान मृतका के सुसाइड नोट की ओर दिलाया, जिसमें उसने खुदकुशी के लिए पढ़ाई के तनाव को वजह बताई है और अपने पति को निर्दोष बताया है. यह भी कहा गया कि सुसाइड नोट पूरी तरह सत्यापित किया गया है. एफएसएल रिपोर्ट में मृतका की हैंड राइटिंग का भी मिलान हो गया है. गवाहों के बयान में विरोधाभास है. प्राथमिकी में मृतका के दो माह की गर्भवती होने का जिक्र है जबकि मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सही नहीं पाया गया.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों, सुसाइड नोट और गवाहों के बयानों की गहन समीक्षा करने के बाद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करने में कोई गलती नहीं की है. कोर्ट ने राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाते हुए 30 दिन के भीतर आरोपी धीरेन्द्र को इसका भुगतान करने का निर्देश दिया है.

