ETV Bharat / state

चंडीगढ़ जेल आईजी पर हाई कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, अनावश्यक कारणों से पैरोल खारिज करने का है मामला - CHANDIGARH JAIL IG FINED BY HC

सजायाप्ता कैदी को डीएम के सकारात्मक रिपोर्ट के बाद भी पैरोल नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने जेल आईजी पर 10000 जुर्माना लगाया है.

CHANDIGARH JAIL IG FINED BY HC
पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 22, 2025 at 9:04 PM IST

3 Min Read

चंडीगढ़: पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के आईजी जेल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. आईजी जेल पर जिला मजिस्ट्रेट भागलपुर की ओर से सकारात्मक रिपोर्ट के बावजूद नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी की पैरोल अर्जी खारिज करने का आरोप है. रिपोर्ट में में कहा गया था कि उसके पैरोल पर बाहर आने पर कोई आपत्ति नहीं है. आईजी पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि आरोपी को उच्च न्यायालय आने के लिए मजबूर किया गया था.

अनावश्यक कारणों से पैरोल इनकार करने पर जुर्माना: उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर आईजी ने रिपोर्ट के आधार पर पैरोल दी होती, तो आरोपी को अनावश्यक कानूनी कार्यवाही पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. दोषी के वकील उज्जवल आनंद के अनुसार, आईजी पर अनावश्यक कारणों से पैरोल देने से इनकार करने पर जुर्माना लगाया गया है. अधिवक्ता आनंद के अनुसार, आरोपी बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला है और उसने पैरोल मांगी थी और उसे पैरोल पर रिहा करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता उस जगह से बहुत दूर रहती है जहां आरोपी को पैरोल पर रहना है और उसे पैरोल पर उसके घर भेजे जाने पर समस्या नहीं है.

चंडीगढ़ जेल आईजी को 10 हजार का जुर्माना (Etv Bharat)

संदेश के आधार पर पैरोल की अर्जी खारिज करने का आरोप: इस रिपोर्ट के बावजूद, चंडीगढ़ के आईजी जेल ने यह संदेह व्यक्त करते हुए पैरोल की अर्जी खारिज कर दी कि अगर आरोपी को पैरोल पर रिहा किया गया तो वह किसी अन्य आपराधिक घटना में शामिल हो सकता है. लेकिन आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि रिपोर्ट पक्ष में आने के बाद आईजी को यह अधिकार नहीं रह जाता है. इसलिए पैरोल पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर पैरोल दी जाए. हाईकोर्ट ने न केवल अर्जी स्वीकार कर पैरोल दी, बल्कि आईजी पर जुर्माना भी लगाया.

इसके अलावा पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं: यह मामला एक कैदी से जुड़ा है जिसे बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और वह वर्तमान में 20 साल की सजा काट रहा है. अदालत में कैदी के पक्ष में दलील दी गई कि जब उसे दोषी ठहराया गया था, तब उसकी उम्र केवल 21 साल थी. इतनी कम उम्र में उसके जीवन में और सुधार होने की संभावना बहुत ज्यादा है. इसके अलावा, उसका पहले कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, यानी यह उसका पहला अपराध था.

जेल प्रशासन की रिपोर्ट का दिया गया हवालाः वकील ने यह भी बताया कि कैदी अब तक 4 साल, 3 महीने और 5 दिन जेल में गुजार चुका है. इस दौरान उसने जेल में अनुशासन का पालन किया और उसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है. जेल प्रशासन की रिपोर्ट में भी दर्ज है कि कैदी ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है.

ये भी पढ़ें- नूंह जिला परिषद अध्यक्ष को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित किया, पद से हटाने का दिया आदेश - NUH ZP CHAIRMAN ELECTION ILLEGAL

चंडीगढ़: पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के आईजी जेल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. आईजी जेल पर जिला मजिस्ट्रेट भागलपुर की ओर से सकारात्मक रिपोर्ट के बावजूद नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी की पैरोल अर्जी खारिज करने का आरोप है. रिपोर्ट में में कहा गया था कि उसके पैरोल पर बाहर आने पर कोई आपत्ति नहीं है. आईजी पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि आरोपी को उच्च न्यायालय आने के लिए मजबूर किया गया था.

अनावश्यक कारणों से पैरोल इनकार करने पर जुर्माना: उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर आईजी ने रिपोर्ट के आधार पर पैरोल दी होती, तो आरोपी को अनावश्यक कानूनी कार्यवाही पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. दोषी के वकील उज्जवल आनंद के अनुसार, आईजी पर अनावश्यक कारणों से पैरोल देने से इनकार करने पर जुर्माना लगाया गया है. अधिवक्ता आनंद के अनुसार, आरोपी बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला है और उसने पैरोल मांगी थी और उसे पैरोल पर रिहा करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता उस जगह से बहुत दूर रहती है जहां आरोपी को पैरोल पर रहना है और उसे पैरोल पर उसके घर भेजे जाने पर समस्या नहीं है.

चंडीगढ़ जेल आईजी को 10 हजार का जुर्माना (Etv Bharat)

संदेश के आधार पर पैरोल की अर्जी खारिज करने का आरोप: इस रिपोर्ट के बावजूद, चंडीगढ़ के आईजी जेल ने यह संदेह व्यक्त करते हुए पैरोल की अर्जी खारिज कर दी कि अगर आरोपी को पैरोल पर रिहा किया गया तो वह किसी अन्य आपराधिक घटना में शामिल हो सकता है. लेकिन आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि रिपोर्ट पक्ष में आने के बाद आईजी को यह अधिकार नहीं रह जाता है. इसलिए पैरोल पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर पैरोल दी जाए. हाईकोर्ट ने न केवल अर्जी स्वीकार कर पैरोल दी, बल्कि आईजी पर जुर्माना भी लगाया.

इसके अलावा पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं: यह मामला एक कैदी से जुड़ा है जिसे बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और वह वर्तमान में 20 साल की सजा काट रहा है. अदालत में कैदी के पक्ष में दलील दी गई कि जब उसे दोषी ठहराया गया था, तब उसकी उम्र केवल 21 साल थी. इतनी कम उम्र में उसके जीवन में और सुधार होने की संभावना बहुत ज्यादा है. इसके अलावा, उसका पहले कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, यानी यह उसका पहला अपराध था.

जेल प्रशासन की रिपोर्ट का दिया गया हवालाः वकील ने यह भी बताया कि कैदी अब तक 4 साल, 3 महीने और 5 दिन जेल में गुजार चुका है. इस दौरान उसने जेल में अनुशासन का पालन किया और उसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है. जेल प्रशासन की रिपोर्ट में भी दर्ज है कि कैदी ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है.

ये भी पढ़ें- नूंह जिला परिषद अध्यक्ष को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित किया, पद से हटाने का दिया आदेश - NUH ZP CHAIRMAN ELECTION ILLEGAL

For All Latest Updates

TAGGED:

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयचंडीगढ़ जेल आईजी पर जुर्मानाPUNJAB AND HARYANA HIGH COURTFINE ON CHANDIGARH JAIL IGCHANDIGARH JAIL IG FINED BY HC

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.