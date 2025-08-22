चंडीगढ़: पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के आईजी जेल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. आईजी जेल पर जिला मजिस्ट्रेट भागलपुर की ओर से सकारात्मक रिपोर्ट के बावजूद नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी की पैरोल अर्जी खारिज करने का आरोप है. रिपोर्ट में में कहा गया था कि उसके पैरोल पर बाहर आने पर कोई आपत्ति नहीं है. आईजी पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि आरोपी को उच्च न्यायालय आने के लिए मजबूर किया गया था.

अनावश्यक कारणों से पैरोल इनकार करने पर जुर्माना: उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर आईजी ने रिपोर्ट के आधार पर पैरोल दी होती, तो आरोपी को अनावश्यक कानूनी कार्यवाही पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. दोषी के वकील उज्जवल आनंद के अनुसार, आईजी पर अनावश्यक कारणों से पैरोल देने से इनकार करने पर जुर्माना लगाया गया है. अधिवक्ता आनंद के अनुसार, आरोपी बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला है और उसने पैरोल मांगी थी और उसे पैरोल पर रिहा करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता उस जगह से बहुत दूर रहती है जहां आरोपी को पैरोल पर रहना है और उसे पैरोल पर उसके घर भेजे जाने पर समस्या नहीं है.

चंडीगढ़ जेल आईजी को 10 हजार का जुर्माना (Etv Bharat)

संदेश के आधार पर पैरोल की अर्जी खारिज करने का आरोप: इस रिपोर्ट के बावजूद, चंडीगढ़ के आईजी जेल ने यह संदेह व्यक्त करते हुए पैरोल की अर्जी खारिज कर दी कि अगर आरोपी को पैरोल पर रिहा किया गया तो वह किसी अन्य आपराधिक घटना में शामिल हो सकता है. लेकिन आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि रिपोर्ट पक्ष में आने के बाद आईजी को यह अधिकार नहीं रह जाता है. इसलिए पैरोल पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर पैरोल दी जाए. हाईकोर्ट ने न केवल अर्जी स्वीकार कर पैरोल दी, बल्कि आईजी पर जुर्माना भी लगाया.

इसके अलावा पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं: यह मामला एक कैदी से जुड़ा है जिसे बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और वह वर्तमान में 20 साल की सजा काट रहा है. अदालत में कैदी के पक्ष में दलील दी गई कि जब उसे दोषी ठहराया गया था, तब उसकी उम्र केवल 21 साल थी. इतनी कम उम्र में उसके जीवन में और सुधार होने की संभावना बहुत ज्यादा है. इसके अलावा, उसका पहले कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, यानी यह उसका पहला अपराध था.

जेल प्रशासन की रिपोर्ट का दिया गया हवालाः वकील ने यह भी बताया कि कैदी अब तक 4 साल, 3 महीने और 5 दिन जेल में गुजार चुका है. इस दौरान उसने जेल में अनुशासन का पालन किया और उसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है. जेल प्रशासन की रिपोर्ट में भी दर्ज है कि कैदी ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है.

