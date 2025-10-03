ETV Bharat / state

संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला; दशहरा अवकाश में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, सरकार-जिला प्रशासन को दिए ये निर्देश

तालाब और सरकारी जमीन पर निर्माण को हटाने में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग

संभल की मस्जिद.
संभल की मस्जिद. (Etv Bharat)
Published : October 3, 2025 at 8:06 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में संबंधित कागजात पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी व शशांक श्री त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

दशहरा अवकाश के दौरान यह याचिका दाखिल कर छुट्टी के दिन अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई. याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. कहा गया है कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया है. ध्वस्तीकरण के लिए दो अक्टूबर गांधी जयंती व दशहरे की छुट्टी का दिन चुना गया. जबकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था. आरोप है कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना हुआ है, जबकि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है.

शुक्रवार दोपहर एक बजे से करीब सवा घंटे हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली. लेकिन कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को आवश्यक कागजात पेश करने का निर्देश देते हुए शनिवार सुबह 10 बजे मामले में पुनः सुनवाई करने को कहा है. याचिका में राज्य सरकार, डीएम व एसपी संभल, एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा गोसुलबारा रावां बुजुर्ग को पक्षकार बनाया गया है.

इसे भी पढ़ें- संभल में बुलडोजर का तगड़ा एक्शन; अवैध मैरिज हाल और मदरसे को किया ध्वस्त, इमाम ने खुद हथौड़ी से तोड़ी गौसलबरा मस्जिद

