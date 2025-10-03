ETV Bharat / state

संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला; दशहरा अवकाश में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, सरकार-जिला प्रशासन को दिए ये निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में संबंधित कागजात पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी व शशांक श्री त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

दशहरा अवकाश के दौरान यह याचिका दाखिल कर छुट्टी के दिन अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई. याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. कहा गया है कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया है. ध्वस्तीकरण के लिए दो अक्टूबर गांधी जयंती व दशहरे की छुट्टी का दिन चुना गया. जबकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था. आरोप है कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना हुआ है, जबकि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है.