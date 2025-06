ETV Bharat / state

ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विवाद बढ़ा, पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरी वकीलों की फौज - AMBEDKAR STATUE CONTROVERSY

पुलिस पर भेदभाव का आरोप ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 6, 2025 at 8:30 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:18 AM IST 3 Min Read

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. उच्च न्यायालय भले ही इस मामले को बार काउंसिल स्तर पर सुलझाने की सलाह दे चुका है लेकिन अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रही टीका टिप्पणी को लेकर गुरुवार को वकीलों का एक डेलीगेशन एसपी कार्यालय पहुंचा गया. एसपी चैम्बर के बाहर इकट्ठा हुए वकील बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर एसपी कार्यालय पहुंचे वकीलों के साथ कई सामाजिक संगठनों के लोग भी पहुंचे थे और आधा सैकड़ा से ज़्यादा भीड़ जब SP चेंबर के बाहर इकट्ठा हुई तो ख़ुद ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को बात करने बाहर आना पड़ा. इन अधिवक्ताओं की मांग है कि सोशल मीडिया पर प्रतिमा विवाद को लेकर जिस तरह के हालात बने हुए उन पर पुलिस को नियंत्रण होना चाहिए.

Last Updated : June 6, 2025 at 11:18 AM IST