प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी कासगंज के लौखी उर्फ लोकी उर्फ लोकमान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने लोकी के अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय व सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

अधिवक्ता पांडेय का कहना था कि याची को झूठा फंसाया गया है. याची व मृतका का आपस में प्रेम संबंध था, जिससे लड़की के परिवार वाले नाराज थे. उन्होंने उसकी हत्या की और याची पर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में कासगंज थाने में झूठी एफआईआर दर्ज की है. अधिवक्ता का कहना था याची भागेगा नहीं और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा. वह 17 मार्च से जेल में बंद है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोप की प्रकृति, साक्ष्य व दंड की संभावना, सबूतों से छेड़छाड़ की क्षीण आशंका को देखते हुए याची को जमानत पाने का हकदार माना और शर्त के साथ जमानत मंजूर कर ली.

हाईकोर्ट में क्रेच की सुविधा पर निर्णय लेने का निर्देश

वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर में क्रेच की सुविधा की मांग के मामले में कमेटी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि नए बहुमंजिला अधिवक्ता भवन में क्रेच के लिए तीन कमरे चिह्नित किए जा सकते हैं. इस पर कोर्ट ने कमेटी को निर्णय लेने का आदेश दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख लगाई है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने एडवोकेट जाह्नवी सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि क्रेच नवनिर्मित भवन में खोला जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए तीन कमरे दिए जा सकते हैं. अधिवक्ता जाह्नवी सिंह ने हाईकोर्ट की महिला कर्मचारियों एवं महिला अधिवक्ताओं के हित में क्रेच की सुविधा की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली और देश के अन्य उच्च न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाली क्रेच सुविधाएं संचालित हो रही हैं. इसी तर्ज पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए. पूर्व में कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन व पीडब्ल्यूडी से इस संदर्भ पर जानकारी मांगी थी.

इसे भी पढ़ें-विभागीय जांच में बरी तो बिना नोटिस चेतावनी का दंड नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणी