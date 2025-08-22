नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद, चालक मोहम्मद जहीर समेत कई अन्य आरोपियों की जमानत पर 22 अगस्त को सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए फिलहाल मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद को फिलहाल राहत न देते हुए घटना में शामिल अन्य निजाम और शारिक सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

शुक्रवार 22 अगस्त को हुई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तरफ से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है. उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है. मुख्य साजिशकर्ता भी जेल में बंद है. जब से घटना हुई तब से वे जेल में बंद हैं. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

जिसपर कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. पूर्व में हुई सुनवाई पर सरकार की ओर से कहा गया कि मुख्य साजिशकर्ता और दो अन्य के खिलाफ सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है. इसलिए आरोपियों को जमानत के लिए पुनः सेशन कोर्ट में जाना चाहिए.

पूर्व में आरोपियों के द्वारा एक साजिश के तहत बनभूलपुरा में दंगा कराया गया था. जिसमें कई आम नागरिक समेत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. जिसकी जांच करने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. तब से दंगे में शामिल करीब 50 से अधिक लोगों की जमानत उच्च न्यायालय से हो चुकी है. लेकिन मुख्य साजिशकर्ता और उसके साथ देने वालों की जमानत उच्च न्यायालय में विचाराधीन है.

बनभूलपुरा हिंसा: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 को एक हिंसक घटना घटी थी. हिंसा तब भड़की जब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए 'मलिक का बगीचा' क्षेत्र में एक अवैध रूप से बने मदरसे और उसके परिसर में नमाज के लिए बनाए गए ढांचे को गिराने की कार्रवाई शुरू की'. इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी हिंसा ने रूप ले लिया.

इस हिंसा में कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी. जबिक, पुलिसकर्मी समेत कई लोग जख्मी हो गए थे. पूरे मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

