स्थानांतरण विकल्प पेश करने के बाद भी खंडवा ट्रांसफर कैसे किया? हाईकोर्ट ने दी शिक्षकों को राहत
एकलव्य आवासीय विद्यालय के दो सौ शिक्षकों के सामूहिक तबादले का मामला, कोर्ट ने स्थानांतरित करने के आदेश को अनुचित पाया.
जबलपुर : मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने जबलपुर सहित राज्य के अन्य जिलों के एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पदस्थ 200 शिक्षकों को सामूहिक रूप से खंडवा स्थानांतरित करने के आदेश को अनुचित पाया. इसी के साथ आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों को वर्तमान एकलव्य विद्यालय में पदस्थ रखने की व्यवस्था दी है.
क्या है पूरा मामला?
एकलव्य आवासीय विद्यालय रामपुर छापर में पदस्थ उपमा शांडिल्य की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि 23 सितंबर 2025 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता सहित जबलपुर सहित राज्य के अन्य जिलों के विभिन्न एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पदस्थ 200 शिक्षकों को सामूहिक रूप से खंडवा स्थानांतरित कर दिया गया था. याचिकाकर्ता 2024 में उच्च पद प्रभार पर रामपुर छापर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में पदस्थ हुई थी. संभागायुक्त जबलपुर ने 11 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एकलव्य विद्यालयों में स्थान नहीं है, इसलिए शिक्षक स्थानांतरण के विकल्प पेश करें.
स्थानांतरण विकल्प पेश करने के बाद भी खंडवा ट्रांसफर
याचिकाकर्ता ने संभागायुक्त द्वारा जारी पत्र के बाद एकलव्य विद्यालय रामपुर छापर, रांझी व सदर के विकल्प भरे थे. इसके बावजूद इन विकल्पों को दरकिनार कर उसका स्थानांतरण खंडवा किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए. इससे परेशान होकर याचिकाकर्ता उपमा शांडिल्य ने ये याचिका हाईकोर्ट के जबलपुर बैंच में दायर की है.
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने 23 सितंबर 2025 के आदेश को अनुचित पाकर स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर इस स्थानांतरण पर जवाब भी मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधा गौतम ने पैरवी की
कुत्ते-बिल्ली पालने हैं तो किराए का मकान लें : हाईकोर्ट
वहीं, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने सरकारी आवास को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रबंधन ने उसे सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा था. दरअसल, याचिकाकर्ता ने अपने नाम पर अलॉट सरकारी आवास में केवल पालतू जानवर पाल रखे थे, इससे पड़ोसियों को भी काफी परेशानी थी.
इस मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी आवास में रहना है तो अनुशासन का पालन करना आवश्यक है. यदि पड़ोसियों को परेशानी है तो सरकारी क्वार्टर में पालतू जानवर नहीं रख सकते हैं. एकलपीठ ने इस आदेश के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा सरकारी आवास खाली करने के आदेश को उचित ठहराया है.ॉ