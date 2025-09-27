विधायक हर्षवर्धन के निर्वाचन की वैधता याचिका पर वाद बिंदु तय, हाईकोर्ट ने छह अक्टूबर तक दस्तावेजी साक्ष्य सहित मांगा जवाब
याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर तय की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 9:50 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर वाद बिंदु तय कर दिए हैं. साथ ही पक्षकारों से 6 अक्टूबर तक दस्तावेजी साक्ष्य सहित जवाब मांगा है और याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख लगाई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनुग्रह नारायण सिंह की चुनाव याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र को सुनकर दिया है. कोर्ट ने जो वाद बिंदु तय किए हैं, उनमें पहला यह है कि जब निर्वाचित उम्मीदवार ने वर्ष 2003 में बीई और बीटेक पाठ्यक्रमों के पूरा होने के संबंध में विरोधाभासी जानकारी प्रदान की तो क्या निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाएगा?
दूसरा यह कि क्या सोशल मीडिया में दी गई जानकारी गलत होने पर चुनाव प्रभावित होगा? तीसरा यह कि क्या जब प्रतिवादी की ओर से अमित शर्मा बिना किसी प्राधिकरण के चुनाव एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे तो क्या इससे चुनाव प्रभावित होगा, खासकर जब उनके प्राधिकरण को दर्शाने वाला कॉलम खाली छोड़ दिया गया हो?
चौथा यह कि क्या अमित शर्मा के लिए चुनाव एजेंट बनना अनुमन्य था, जब वह राज्य सरकार की ओर से ब्रीफ होल्डर के रूप में काम कर रहे थे? और क्या इससे चुनाव कानूनन गलत हो जाएगा?
पांचवां यह कि क्या जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी अधिवक्ता अतुल कुमार श्रीवास्तव ने मतगणना एजेंट के रूप में काम किया तो क्या इस तथ्य के कारण चुनाव रद्द हो जाएगा कि मतगणना एजेंट के रूप में उनका काम करना भ्रष्ट आचरण होगा?
साथ ही क्या नामांकन पत्र के साथ भरे गए फॉर्म 26 के कॉलम (3) (i), (ii) व (iii) में यह बताया गया था कि विपक्षी दल का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो क्या इससे चुनाव रद्द हो जाएगा, क्योंकि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(2) के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर है?
इसके अलावा क्या नामांकन पत्र में दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर आम जनता के जानने के अधिकार पर असर पड़ेगा? और क्या गलत जानकारी दिए जाने के कारण चुनाव परिणाम पर कोई असर पड़ेगा?
यह भी पढ़ें : भाजपा विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित