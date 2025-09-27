ETV Bharat / state

विधायक हर्षवर्धन के निर्वाचन की वैधता याचिका पर वाद बिंदु तय, हाईकोर्ट ने छह अक्टूबर तक दस्तावेजी साक्ष्य सहित मांगा जवाब

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर वाद बिंदु तय कर दिए हैं. साथ ही पक्षकारों से 6 अक्टूबर तक दस्तावेजी साक्ष्य सहित जवाब मांगा है और याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख लगाई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनुग्रह नारायण सिंह की चुनाव याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र को सुनकर दिया है. कोर्ट ने जो वाद बिंदु तय किए हैं, उनमें पहला यह है कि जब निर्वाचित उम्मीदवार ने वर्ष 2003 में बीई और बीटेक पाठ्यक्रमों के पूरा होने के संबंध में विरोधाभासी जानकारी प्रदान की तो क्या निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाएगा?

दूसरा यह कि क्या सोशल मीडिया में दी गई जानकारी गलत होने पर चुनाव प्रभावित होगा? तीसरा यह कि क्या जब प्रतिवादी की ओर से अमित शर्मा बिना किसी प्राधिकरण के चुनाव एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे तो क्या इससे चुनाव प्रभावित होगा, खासकर जब उनके प्राधिकरण को दर्शाने वाला कॉलम खाली छोड़ दिया गया हो?

चौथा यह कि क्या अमित शर्मा के लिए चुनाव एजेंट बनना अनुमन्य था, जब वह राज्य सरकार की ओर से ब्रीफ होल्डर के रूप में काम कर रहे थे? और क्या इससे चुनाव कानूनन गलत हो जाएगा?