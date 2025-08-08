जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने 12वीं कक्षा के छात्र के कप्लीमेंट्री परीक्षा फॉर्म में एक विषय के बजाए सभी विषय भरने और बाद में उसे अनुपस्थिति के आधार पर फेल दिखाने के मामले में सीकर की एसएम नीमावत पब्लिक स्कूल पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने सीबीएसई को निर्देश दिए हैं कि वह एक माह में याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में चार विषयों के प्राप्त अंकों को शामिल करते हुए नए सिरे से अंकतालिका जारी करे. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश मनीष सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

स्कूल प्रशासन ने बरती लापरवाही: अदालत ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा फॉर्म को देखने से पता चलता है कि उसमें याचिकाकर्ता ने हस्ताक्षर ही किए थे और उसमें विषयों को स्कूल प्रशासन ने ही भरा था. प्रवेश पत्र में जब सभी विषयों को देखा तो याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत की और स्कूल प्रशासन के उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर ही कप्लीमेंट्री आए एक विषय की परीक्षा में शामिल हुआ. याचिका में अधिवक्ता अमित गुप्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सीकर की स्कूल से 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया था. परीक्षा में वह रसायन विज्ञान में सप्लीमेंट्री आया और बाद में उसकी परीक्षा में भी फेल हो गया. इस पर उसने कप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन स्कूल प्रशासन ने लापरवाही बरतते हुए उसे आवेदन में पूर्व में पास चार विषयों को भी भर उसे सीबीएसई को भेज दिया.

अनुपस्थित बताकर दी फेल की अंकतालिका: याचिकाकर्ता को प्रवेश पत्र के जरिए इसकी जानकारी मिली, तो उसने स्कूल प्रशासन को शिकायत दी. इस पर स्कूल प्रशासन ने उसे उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस पर वह सिर्फ रसायन विज्ञान की परीक्षा में शामिल हुआ. परीक्षा में पास होने के बाद स्कूल ने उसे उत्तीर्ण दिखाते हुए टीसी जारी कर दी. इसके आधार पर उसने बीटेक कर लिया. जब उसने एमटेक में प्रवेश लिया, तो उससे 12वीं की अंक तालिका मांगी गई. स्कूल से संपर्क करने पर याचिकाकर्ता को चार विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित बताकर फेल की अंकतालिका दी गई. जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. वहीं सीबीएसई की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के आवेदन में पांचों विषयों का हवाला था और चार विषय की परीक्षा नहीं देने के कारण उसे फेल की अंकतालिका दी गई.

सेशन कोर्ट की बहुमंजिला बिल्डिंग का मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स से जुड़े मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह चिन्हित की गई जगह के पट्टे जारी करे. वहीं वर्तमान में कोर्ट भवन के आसपास खाली पड़ी जमीन के विकल्प को भी देखें. अदालत ने महाधिवक्ता से पूछा है कि क्या महानगर द्वितीय कोर्ट की तरह महानगर प्रथम की बिल्डिंग को भी बहुमंजिला बनाया जा सकता है. अदालत ने महाधिवक्ता को इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश दीनदयाल खंडेलवाल व अन्य की जनहित याचिका पर दिए.

एजी को 6 सप्ताह का दिया समय: सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए दो लोकेशन को चिन्हित करने की जानकारी दी. इस पर खंडपीठ ने कहा कि बनीपार्क स्थित मौजूदा कोर्ट परिसर को ही बहुमंजिला क्यों नहीं बनाया जा सकता. वहीं इसके बेसमेंट में वाहनों की पार्किंग बनाने पर भी विचार किया जा सकता है. खंडपीठ के प्रश्न के जवाब में एजी ने कहा कि इस बारे में चीफ टाउन प्लानर, तकनीकी विशेषज्ञों व अन्य अथॉरिटी से डिटेल रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी और उसके बाद ही इस बारे में विचार किया जा सकता है. इस पर खंडपीठ ने एजी को छह सप्ताह का समय देते हुए जयपुर मेट्रो-एक का बहुमंजिला भवन बनाए जाने के संबंध में तकनीकी जानकारी देने के लिए कहा है.

यहां रिजर्व की जमीन: गौरतलब है कि जेडीए ने 16 दिसंबर, 2024 को हाईकोर्ट में कहा था कि उन्होंने आदेश की पालना में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए सीकर रोड पर गांव नींदड में 90 मीटर चौड़ी रोड पर 100 बीघा और अजमेर रोड पर रिंग रोड के पास गांव पीपला भगतसिंह में खसरा संख्या 233 व 235 की पूरी जमीन को रिजर्व कर लिया है. जनहित याचिका में कहा गया है कि बनीपार्क कोर्ट परिसर में जगह की कमी है और वाहनों को पार्क करने के लिए भी जगह नहीं है. यहां पर आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, जिससे न्यायिक अफसरों, वकीलों व पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए भविष्य के लिए कोर्ट परिसर को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने की जरूरत है.