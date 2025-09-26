ETV Bharat / state

CBDT ने बढ़ाई इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

सीबीडीटी ने तारीख बढ़ाने की सूचना गुरुवार को ही जारी कर दी. तारीख बढ़ाने के साथ सीबीडीटी ने दावा किया है कि 23 सितंबर तक साढ़े 7 करोड़ से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न जमा हो चुके हैं. हालांकि कई जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तारीख को नवंबर तक बढ़ाने की मांग की थी.

इंदौर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और विभिन्न व्यापारिक संगठनों की मांग पर इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है. व्यापारिक संगठनों की मांग के बावजूद केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा था. बीते दिनों इंदौर समेत कई प्रदेशों में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थीं. कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद अब तारीख बढ़ने पर व्यापारियों ने राहत की सांस ली है. इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट निलेश माहेश्वरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

सीए विक्रम टोंग्या के अनुसार "नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए धारा 12 और 80 G के रजिस्ट्रेशन की तारीख में कोई वृद्धि नहीं हुई है. ऐसे संगठनों को अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण 30 सितंबर से पहले ही करवाना होगा. हाईकोर्ट ने ऑडिट रिपोर्ट के मामले में राहत दी है."

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने दिया था आदेश (ETV Bharat)

नियमानुसार मिलता है 2 माह का समय

सीए विक्रम टोंग्या ने बताया कि "बीते सालों में आयकर विभाग नान कॉर्पोरेट आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अंतिम तारीख के बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कम से कम 60 दिन का समय देता था. इस बार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सिर्फ 14 दिन का समय नान कॉर्पोरेट आईटीआर के बाद दिया गया था. जिसे हाईकोर्ट ने 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है. नान कॉर्पोरेट आयकर रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बीच पर्याप्त समय मिलना जरूरी है." चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हाईकोर्ट के इस आदेश को प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत बताया है.

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं होने पर लगता है भारी जुर्माना

सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीक 30 सितंबर की थी. यदि इस तारीख तक ऑडिट रिपोर्ट जमान नहीं की जाती तो भारी भरकम जुर्माना जमा करना होता है. व्यापारियों को अपने टर्नओवर का 0.5 प्रतिशत या 1.5 लाख रुपए जो भी कम हो लगाया जा सकता है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वह डॉक्यूमेंट है जिसे बड़ी कंपनियां और व्यापारिक संस्थान अपने अकाउंट्स की सही जांच दिखाने के लिए फाइल करते हैं.

'तारीख बढ़ने से रिटर्न भरने में होगी आसानी'

स्टील उद्योगपति श्रीकृष्ण राय पुरोहित का कहना है कि "अक्टूबर में दशहरा और दीपावली जैसे साल के 2 सबसे बड़े त्योहार हैं ऐसे में त्योहारों के दौरान भी कर पेशेवर और उनके स्टाफ को बैठकर रिटर्न दाखिल करते के लिए काम करना पड़ेगा. पिछले सालों की तरह ऑडिट रिपोर्ट के लिए 2 माह मिलना चाहिए. इंदौर हाईकोर्ट ने फिलहाल जो राहत दी है वह काफी है और इससे रिटर्न जिन व्यापारियों ने अभी तक नहीं भरा था वह अब आसानी से बड़ी हुई तारीखों में अपना रिटर्न भर सकते हैं."