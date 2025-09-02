प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के थरवई थाने की पुलिस द्वारा एफआईआर, सर्च या गिरफ्तारी वारंट के बगैर अधिवक्ता के घर में घुसकर उनके बेटे संजय को गिरफ्तार करने, नकदी व सोने की चेन छीनने की शिकायत को गंभीरता से लिया है. साथ ही अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता से यह जानकारी प्राप्त करने को कहा है कि याची के बेटे की शिकायत पुलिस को मिली थी या नहीं. यदि मिली थी तो शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जाए. साथ ही डीसीपी प्रयागराज द्वारा डीसीपी गंगापार को 29 मई को लिखे पत्र के आधार पर जांच पूरी हुई या नहीं. जांच रिपोर्ट भी पेश की जाए.

पुलिस किस अधिकार से घर में घुसी थीः कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि विवाद स्थल क्या है और पुलिस किस अधिकार से याची के घर में घुसी थी. कोर्ट ने साफ कहा कि मांगी गई पूरी जानकारी नहीं दी गई तो पुलिस कमिश्नर को तलब करने पर विचार किया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने राजकुमार सिंह की याचिका पर अधिवक्ता दीपक कुमार श्रीवास्तव को सुनकर दिया है.

जानकारी नहीं दी तो पुलिस कमिश्नर को बुलाएगी कोर्टः अधिवक्ता दीपक कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि पुलिस याची के घर में बिना अधिकार घुसी. उनके बेटे के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं दी और न ही पुलिस के पास गिरफ्तारी या सर्च वारंट था. पुलिस ने नकदी व सोने की चेन छीन ली और धमकाया. इसके बाद उनके पुत्र को गिरफ्तार कर के थाने ले गई. जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को की गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई. याची अधिवक्ता का कहना है कि पड़ोसी के कहने पर पुलिस ने याची के परिवार के साथ बदसलूकी और गैरक़ानूनी दखल दिया है. कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया कि याची के बेटे की शिकायत की जांच का आदेश दिया गया है. आगे की जानकारी न देने के कारण कोर्ट ने पूरी जानकारी मांगी है. याचिका पर अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.

