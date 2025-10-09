CAU में कथित अनियमितता मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, सिविल कोर्ट जाने के निर्देश
उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2025 at 8:18 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन (CAU) में गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने मेंटेनेबल नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं.
गड़बड़ियों के इस मामले को डॉ. बुद्धि चंद रमोला, धीरज भंडारी और संजय गुसाईं की ओर से चुनौती दी गई. याचिकाओं में एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी धन में अनियमितता के साथ ही एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष धीरज भंडारी को लोकपाल के द्वारा हटाए जाने के आदेश को चुनौती दी गई.
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. एसोसिएशन और बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि याचिकाएं मेंटेनेबल नहीं हैं. इसलिए उन्हें खारिज की जाए. याचिकाओं में लगाए गए आरोप गलत हैं. यह भी कहा गया कि लोकपाल के आदेश पर उपाध्यक्ष को हटाया गया है.
वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि स्वतंत्र ऑडिट में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि हुई है. बीसीसीआई की ओर से करोड़ों की धनराशि जारी की गई है और उसका लेखा जोखा वेबसाइट में दर्ज नहीं है. लंबी सुनवाई के बाद अंत में कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के निर्देश दे दिए.
जानें पूरा मामला: डॉक्टर बुद्धि चंद रमोला, धीरज भंडारी और संजय गुसाईं ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें कहा है कि साल 2006 क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) का गठन हुआ था. जबकि साल 2019 में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से मान्यता मिली. तब से बीसीसीआई ही इसके संचालन के लिए फंड देता आया है.
साल 2019 से अब तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को दे चुका है, लेकिन उस फंड का खिलाड़ियों की सुविधाओं और खेल में उपयोग नहीं किया गया. आरोप है कि बोर्ड के सदस्यों ने उस फंड का उपयोग अपने निजी हित में किया. ये भी आरोप लगाया कि खिलाड़ियों को रिफ्रेशमेंट के रूप में सिर्फ केला और पानी दिया गया.
ये भी पढ़ें: