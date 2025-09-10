DUSU चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने और ट्रैफिक जाम से सख्ती से निपटे DU प्रशासन: HC
डूसू चुनाव के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए.
Published : September 10, 2025 at 10:26 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरुपण और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों से बचने के लिए सख्त कदम उठाए. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो डूसू चुनाव के दौरान उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में हलफनामा दाखिल करे.
डूसू का चुनाव 18 सितंबर को नियत किया गया है. हाईकोर्ट वकील प्रशांत मनचंदा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि डूसू के चुनाव प्रचार में नियम-कायदों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं. चुनाव के दौरान दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, लिंगदोह कमेटी की अनुशंसाओं और डूसू कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि प्रत्याशी ट्रैक्टर, वाहनों, रैलियों और रोड शो के जरिये प्रचार कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में फोटोग्राफ और वीडियो भी लगाया है. फोटो और वीडियो देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये साफ दिख रहा है कि डूसू चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार कैसे सभी मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने पहले भी याचिका दायर किया था, जिसमें डूसू चुनाव के दौरान संपत्ति के विरुपण को रोकने की मांग की गई थी. 2024 में मनचंदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने काफी सख्त रवैया अपनाया था और डूसू के मतदान की मतगणना तब तक रोक दी गई थी. जब तक विरुपित किए गए स्थानों को साफ नहीं कर लिया गया.
ये भी पढ़ें :
- DUSU चुनाव 2025: नामांकन प्रक्रिया पूरी, अंतिम सूची 11 सितंबर को; इतने उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन
- DUSU चुनाव 2025: छात्र राजनीति का महासंग्राम शुरू, 18 सितंबर को EVM से होगी वोटिंग, 19 सितंबर को नतीजे
- DUSU चुनाव: उम्मीदवारों को नहीं भरनी होगी कोई फीस, सिर्फ जमानत बांड ही पर्याप्त, जान लें पूरा नियम