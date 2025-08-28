जयपुर: एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां कई विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है तो वहीं भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लंबे समय से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जमकर जश्न मनाया और डीजे की धुन पर नाच-गाकर अपनी खुशी व्यक्ति की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के भी नारे लगाए.

हाईकोर्ट के फैसले को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने संघर्ष की जीत बताते हुए शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को भी समाप्त करने की घोषणा कर दी है. हालांकि, पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि धरना केवल समाप्त किया है, लेकिन आगे भी अगर यह मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां भी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कई लोग इसमें इंवॉल्व थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख अनुमान बेनीवाल के लंबे संघर्ष के बाद आज हमारी जीत हुई है और उसी का परिणाम है कि सरकार को भी झुकना पड़ा. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य श्रवण चौधरी का कहना है कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने युवाओं से बड़े-बड़े वादे किए थे कि हम एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे.

आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद युवाओं से वादा खिलाफी की. कुछ नेता युवाओं का साथ छोड़ गए तब युवाओं ने हनुमान बेनीवाल का हाथ पकड़ा और बेनीवाल ने युवाओं के साथ शहीद स्मारक पर आंधी, तूफान, बरसात, गर्मी में भी डटकर संघर्ष किया यह उनके संघर्षों की जीत है. उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे अपराधियों पर भी लगाम लगेगी जो अपराधी खुलेआम घूम रहे थे कि वह तो थानेदार बनकर रहेंगे, ये फैसला सभी युवाओं और कार्यकर्ताओं की जीत है.

राजस्थान के तमाम युवाओं की जीत : महिला अभ्यर्थी अंशु चौधरी ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या संगठन की जीत नहीं है. यह राजस्थान के तमाम युवाओं की जीत है और बेरोजगारों की जीत है. सत्य और न्याय की जीत है. अंशु चौधरी ने कहा कि जिस तरह से पेपर माफियाओ ने जाल बिछा रखा है, यह उनके मुंह पर हाईकोर्ट का बड़ा तमाचा है. क्योंकि इसमें केवल आरपीएससी के लोग ही नहीं, बल्कि कई नेता और अधिकारी भी शामिल थे. उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख बेनीवाल को भी बधाई देते हुए कहा कि बेनीवाल ने युवाओं के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ेंगे.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े लादूराम गोदारा का कहना है कि गरीबों और किसानों के बच्चों ने जो मेहनत की थी उस पर पेपर माफिया ने पानी फेर दिया था, लेकिन राजस्थान की न्यायपालिका ने सरकारों से परे फैसला दिया है और एक नई रेखा खींची है जिसके तहत अब कोई भी पेपर खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा. उन्होंने कहा कि अगर यह मामला डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो हम उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सिंगल बेंच ने भी 1 साल की सुनवाई के बाद बारीकी से अध्ययन के बाद इस पर फैसला दिया है. आगे भी लड़ाई लड़नी होगी तो हम हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे और युवाओं की आवाज बुलंद करेंगे.

122 दिन से चल रहा था धरना : वहीं, आरपीएससी के पुनर्गठन और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में युवा अभ्यर्थियों और आरएलपी कार्यकर्ताओं का धरना शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन चल रहा था. कई बार बेनीवाल धरने में शामिल हुए थे और सरकार के कई मंत्रियों के साथ-साथ विपक्ष के नेताओं पर भी आरोप लगाए थे.