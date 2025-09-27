ETV Bharat / state

अब सीनियरिटी के साथ मिलेगा प्रमोशन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने सहायक अध्यापकों के हक में दिया अहम फैसला, शिक्षा विभाग का 2014 का आदेश पलटा.

HIGH COURT DECISION ON AST TEACHERS
सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 10:26 PM IST

2 Min Read
ग्वालियर : हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पदोन्नति को लेकर दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. मध्यप्रदेश में सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति तिथि से मानी जाए. साथ ही रिक्त अध्यापक पदों पर पदोन्नति के लिए भी विभाग 90 दिन के भीतर निर्णय लें.

शिक्षा विभाग के आदेश को दी थी चुनौती

साल 2014 में सीनियरिटी को लेकर शिक्षा विभाग में पदस्थ सहायक अध्यापक राजेंद्र प्रसाद शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा विभाग द्वारा 25 अगस्त 2014 को जारी एक विभागीय आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी. याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता की मांग को शिक्षा विभाग ने ख़ारिज कर दिया था.

High Court decision on Ast Teachers
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत (Etv Bharat)

समविलियन के नाम पर किया था वरिष्ठता से वंचित

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी नियुक्ति 1998 में बतौर शिक्षाकर्मी ग्रेड 3 पर हुई थी और फिर 2001 शिक्षा विभाग में समविलियन हुआ फिर 2007 में उन्हें सहायक अध्यापक कैडर में शामिल किया गया लेकिन शिक्षा विभाग ने उनकी वरिष्ठता समविलियन (समायोजन) के बाद 2001 से ही मानी, और 1998 से 2001 तक की समयावधि उनकी वरिष्ठता में कम कर प्रमोशन से वंचित कर दिया.

निरस्त किया 2014 का आदेश

हाईकोर्ट में अधिवक्ता विश्वजीत रतोनिया के मुताबिक, " हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग के 2014 में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाते हुए कहा है कि, 2008 के नियमों के लागू होने के बाद शिक्षाकर्मियों की सेवाओं को ही सीनियरिटी का आधार माना जाएगा. उन्हें उनकी वास्तविक नियुक्ति तिथि 1998 के अनुसार ही वरिष्ठता मानी जाएगी इसी आधार पर उन्हें पदोन्नति के साथ सभी परिणामी लाभ दिए जाएं. हालांकि उन्हें बकाया वेतन नहीं दिया जाएगा."

सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत

हाईकोर्ट के इस अहम फैसले से ना सिर्फ याचिकाकर्ताओ को फ़ायदा मिलेगा बल्कि उन तमाम सहायक शिक्षकों के लिए भी पदोन्नति की राह खोल दी है और उन्हें भी उनकी नियुक्ति तिथि के अनुसार ही वरिष्ठता का लाभ मिलेगा जो शिक्षा विभाग के 2014 के आदेश की वजह सीनियरिटी और प्रमोशन से वंचित हो गए थे.

