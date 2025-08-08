Essay Contest 2025

विभागीय जांच में बरी तो बिना नोटिस चेतावनी का दंड नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणी - HIGH COURT ORDER

हाईकोर्ट ने मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मेरठ का आदेश किया रद्द, होमगार्ड को बहाल करते हुए दी गई थी लापरवाही पर चेतावनी

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 10:28 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सक्षम अधिकारी विभागीय जांच रिपोर्ट से सहमत या असहमत हो सकते हैं और पुनः जांच का आदेश दे सकते हैं. लेकिन जांच रिपोर्ट में दोषमुक्त कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त कर बिना नोटिस दिए चेतावनी का दंड नहीं दिया जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार चेतावनी से पदोन्नति के समय कर्मचारी के पांच अंक काटे जाएंगे तो सुनवाई का अवसर दिए बगैर जांच में दोषमुक्त कर्मचारी को लापरवाही के लिए चेतावनी नहीं दी जा सकती. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने धर्म देव मौर्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मेरठ के 31 दिसंबर 2024 के आदेश को रोड कर दिया है.

याची के अधिवक्ता विभु राय का कहना था कि याची गौतमबुद्धनगर में होमगार्ड ड्यूटी पर था तभी कार्यालय के दस्तावेजों में आग लग गई. इसकी विभागीय जांच की गई. जांच रिपोर्ट में याची को आरोप मुक्त कर दिया गया. इस पर याची का निलंबन रद्द कर उसे बहाल कर दिया गया और कार्रवाई समाप्त कर दी गई. साथ ही लापरवाही के लिए चेतावनी दी गई, जिसे याचिका में चुनौती दी गई.

एडवोकेट विभु राय का कहना था कि याची दोषमुक्त हो गया तो चेतावनी का दंड नहीं दिया जा सकता. क्योंकि 27 सितंबर 2019 के शासनादेश में स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी को चेतावनी का दंड देने से पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाना जरूरी है. याची के मामले में इसका पालन नहीं किया गया. उनका कहना था कि याची को आरोप सिद्ध होने पर ही दंडित किया जा सकता है. नियमावली में चेतावनी के दंड का विधान नहीं है इसलिए चेतावनी का आदेश अवैध है.

