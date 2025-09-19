ETV Bharat / state

हाईकोर्ट बार ने घटाई आजीवन व नई सदस्यता की फीस, जानिए आजीवन सदस्यता के लिए अब कितना देना होगा

आजीवन सदस्यता का शुल्क 10 हजार रुपये कर दिया गया है. जबकि नई सदस्यता के लिए 5600 रुपये देने होंगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 10:24 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आजीवन सदस्यता और नई सदस्यता का शुल्क कम करने का निर्णय लिया है. आजीवन सदस्यता का शुल्क 25 हजार की जगह 10 हजार रुपये कर दिया गया है. जबकि नई सदस्यता की फीस भी 6600 से घटाकर 5600 रुपये कर दी गई.

लाइब्रेरी हाल में शुक्रवार को हुई एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे की अध्यक्षता में हुई आमसभा में ध्वनिमत से आजीवन सदस्यता का शुल्क 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये किया गया जो 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा. इसके अलावा नई सदस्यता का शुल्क 6600 रुपये से घटाकर 5600 रुपये किया गया. यह व्यवस्था शनिवार से लागू होंगी.

आमसभा का संचालन महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने किया. आमसभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष केके द्विवेदी, उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह सोनू, विवेक मिश्र, राजकुमार त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद मिश्र व दिनेश वरुण, संयुक्त सचिव बैरिस्टर सिंह, शशि कुमार द्विवेदी उग्र, आरडी पांडेय व बिंदु कुमारी, कोषाध्यक्ष अंजनी कुमार मिश्र, गवर्निंग काउंसिल सदस्य अंजली सिंह तोमर, सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे.

पूर्व सांसद रेवती रमण मामले में सुनवाई 15 अक्टूबर को : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता पूर्व सांसद रेवती रमण की मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तिथि नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है.

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पूर्व सांसद रेवती रमण पर करेली थाने में आचार संहिता उल्लंघन सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. पूर्व सांसद ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

