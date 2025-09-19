ETV Bharat / state

हाईकोर्ट बार ने घटाई आजीवन व नई सदस्यता की फीस, जानिए आजीवन सदस्यता के लिए अब कितना देना होगा

प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आजीवन सदस्यता और नई सदस्यता का शुल्क कम करने का निर्णय लिया है. आजीवन सदस्यता का शुल्क 25 हजार की जगह 10 हजार रुपये कर दिया गया है. जबकि नई सदस्यता की फीस भी 6600 से घटाकर 5600 रुपये कर दी गई.

लाइब्रेरी हाल में शुक्रवार को हुई एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे की अध्यक्षता में हुई आमसभा में ध्वनिमत से आजीवन सदस्यता का शुल्क 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये किया गया जो 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा. इसके अलावा नई सदस्यता का शुल्क 6600 रुपये से घटाकर 5600 रुपये किया गया. यह व्यवस्था शनिवार से लागू होंगी.

आमसभा का संचालन महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने किया. आमसभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष केके द्विवेदी, उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह सोनू, विवेक मिश्र, राजकुमार त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद मिश्र व दिनेश वरुण, संयुक्त सचिव बैरिस्टर सिंह, शशि कुमार द्विवेदी उग्र, आरडी पांडेय व बिंदु कुमारी, कोषाध्यक्ष अंजनी कुमार मिश्र, गवर्निंग काउंसिल सदस्य अंजली सिंह तोमर, सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे.