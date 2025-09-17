ETV Bharat / state

DUSU चुनाव पर इस बार भी हाईकोर्ट की नजर! विजय जुलूस निकालने पर लगाई रोक, चेतावनी भी दी

हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न घटे इस बात का प्रयास किया जाए.

डूसू चुनाव के बाद विजय रैली निकालने पर रोक
डूसू चुनाव के बाद विजय रैली निकालने पर रोक (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव के बाद दिल्ली में जीत का कोई भी जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम डूसू चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक तरीके से संपन्न नहीं कराए गए तो हम पदाधिकारियों का काम रोक सकते हैं. डूसू का चुनाव 18 सितंबर को होना है.

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि वो डूसू चुनाव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न घटे इसकी हरसंभव कोशिश करें और इस बात का ख्याल रखें कि चुनाव के दौरान नियमों का पालन हो. बता दें कि 16 सितंबर को भी कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था कि वे केवल उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव के दौरान सभी नियमों का पालन होगा. कोर्ट ने कहा था कि नियमों के पालन की जिम्मेदारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और छात्र संगठनों की है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत मनचंदा ने कहा था कि प्रशासन लिंगदोह कमेटी और दूसरे नियमों का पालन कराने में नाकाम रही है. उन्होंने कुछ फोटो और वीडियो कोर्ट को दिखाए. तब एनएसयूआई की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ये फोटो पिछले साल के हैं. तब कोर्ट ने कहा कि आज की तस्वीर देखिए. कोई आपराधिक ट्रायल नहीं हो रहा है. आखिर याचिकाकर्ता को फोटो लाने के लिए मजबूर क्यों किया जाए. वाहनों पर लगे स्टीकर देखिए.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि 149 ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी और 35 मोटरसाइकिल को उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 24 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक उम्मीदवारों की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर 4593 चालान काटे किए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 16 सितंबर को उम्मीदवारों की ओर से कोई रैली नहीं निकाली गयी. तब कोर्ट ने कहा था कि ये आश्चर्य है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस को उसकी ड्यूटी क्या है इसके बारे में बताना पड़ रहा है. तब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 15 सितंबर की शाम से लेकर 16 सितंबर दोपहर एक बजे तक दो सौ चालान काटे गए हैं.

बता दें कि, 15 सितंबर को कोर्ट ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चेतावनी दी थी कि अगर नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि डूसू के चुनाव में छात्र संगठनों की बड़ी भूमिका है. कोर्ट ने छात्र संगठनों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने उम्मीदवारों को निर्देश दें कि वो नियमों का पालन करें. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि कोई उल्लंघन या संपत्तियों का विरुपण नहीं किया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि क्या दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत होगी.

