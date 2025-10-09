ETV Bharat / state

मुरादाबाद में सपा के कार्यालय को खाली करने पर रोक, हाई कोर्ट ने यथा स्थित बनाए रखने का दिया आदेश

मुलायम सिंह यादव को 1994 में 250 रुपए प्रति माह के किराए पर कार्यालय आवंटित हुआ था, सरकार ने आवंटन कर दिया है रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
Published : October 9, 2025 at 8:46 PM IST

प्रयागराजः समाजवादी पार्टी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने सपा के मुरादाबाद जिला कार्यालय को खाली कराने के जिला प्रशासन के आदेश पर यथा स्थित बनाए रखने का आदेश दिया है. कार्यालय खाली करने के लिए जिलाधिकारी मुरादाबाद ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुरादाबाद को नोटिस दिया था. जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका पर न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की.

250 रुपये प्रति माह के किराए पर हुआ था आवंटितः याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन, विनीत विक्रम और कुणाल शाह ने पक्ष रखा. राज्य सरकार ने समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को 1994 में 250 रुपए प्रति माह के किराए पर आवंटित किया था. राज्य सरकार ने इस वर्ष अगस्त में यह आवंटन रद्द कर दिया था. जिसके बाद जिलाधिकारी ने सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में कार्यालय खाली करने के लिए कहा था. प्रशासन का कहना है कि आवंटन में किसी प्रकार की शर्तों का पालन नहीं किया गया और किराया बेहद कम है. राज्य सरकार को अपनी आवश्यकता के लिए भवन की जरूरत है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मौके पर यथा स्थित कायम रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

