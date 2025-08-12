नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि वो टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के दौरान मांगे गए खर्चे की गणना कैसे की. जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पेरोल पर हुए खर्चे की गणना उन्होंने कैसे की है. दरअसल, इंजीनियर रशीद ने याचिका दायर कर कहा कि कस्टडी पेरोल पर संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए काफी बड़ी रकम मांगी जा रही है. ऐसा करना अनुचित है.

इससे पहले 6 अगस्त को इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि कस्टडी पेरोल के लिए भारी रकम चुकाने के आदेश की वजह से वो संसद सत्र में अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे. उन्होंने 25 मार्च के हाईकोर्ट के उस आदेश में बदलाव करने की मांग की थी, जिसमें संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए मिले कस्टडी पेरोल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए चार लाख रुपये जेल प्रशासन को देने की बात कही गई थी. इसपर कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर कस्टडी पेरोल के लिए सुरक्षा का खर्चा याचिकाकर्ता को ही वहन करना होता है.

लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन: तब वकील हरिहरन ने कहा कि रोजाना के कस्टडी पेरोल के लिए पैसे वसूलना अन्याय होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है. अगर वो पैसा नहीं देने की वजह से संसद सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो ये देश के लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन होगा. कोर्ट ने 25 जुलाई को एनआईए को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए सुरक्षा के नाम पर 17 लाख रुपये देने को कहा.

की थी कस्टडी पेरोल की मांग: उन्होंने कहा था कि इंजीनियर रशीद को पहले भी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मिली, लेकिन वे काफी ज्यादा पैसा मांगने की वजह से सत्र में हिस्सा नहीं ले पाते. बता दें कि, 22 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने रशीद को संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की इजाजत दे दी थी. रशीद फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

