ETV Bharat / state

महाराजा और प्रिंसेस टाइटल हटाओ, वरना खारिज मानी जाएगी याचिका-हाईकोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका में पूर्व राजघराने के सदस्यों के नाम के आगे महाराज और प्रिंसेस लिखने पर आपत्ति जताई है. अदालत में कहा कि अब उनके नाम के आगे इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में पूर्व राज परिवार के सदस्यों की ओर से दायर याचिका में महाराजा और प्रिंसेस टाइटल हटाने को कहा है. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश पूर्व राजपरिवार से जुड़े दिवंगत जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह के कानूनी वारिसों की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए.

याचिका से जुड़े अधिवक्ता एमएम रंजन ने बताया कि अदालत ने कहा कि यदि आगामी सुनवाई तक महाराज और प्रिंसेस शब्द हटाकर संशोधित टाइटल पेश नहीं किया गया, तो याचिकाएं खारिज मान ली जाएंगी. इसके साथ ही अदालत में मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की है. दोनों याचिकाएं साल 2001 में दायर की गई थीं. जिसमें हाउस टैक्स की वसूली को चुनौती दी गई है. यह याचिकाएं तब से हाइकोर्ट में लंबित चली आ रही हैं.