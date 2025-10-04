ETV Bharat / state

महाराजा और प्रिंसेस टाइटल हटाओ, वरना खारिज मानी जाएगी याचिका-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में महाराज आदि शब्द लगाने पर आपत्ति जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 9:25 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका में पूर्व राजघराने के सदस्यों के नाम के आगे महाराज और प्रिंसेस लिखने पर आपत्ति जताई है. अदालत में कहा कि अब उनके नाम के आगे इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में पूर्व राज परिवार के सदस्यों की ओर से दायर याचिका में महाराजा और प्रिंसेस टाइटल हटाने को कहा है. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश पूर्व राजपरिवार से जुड़े दिवंगत जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह के कानूनी वारिसों की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए.

याचिका से जुड़े अधिवक्ता एमएम रंजन ने बताया कि अदालत ने कहा कि यदि आगामी सुनवाई तक महाराज और प्रिंसेस शब्द हटाकर संशोधित टाइटल पेश नहीं किया गया, तो याचिकाएं खारिज मान ली जाएंगी. इसके साथ ही अदालत में मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की है. दोनों याचिकाएं साल 2001 में दायर की गई थीं. जिसमें हाउस टैक्स की वसूली को चुनौती दी गई है. यह याचिकाएं तब से हाइकोर्ट में लंबित चली आ रही हैं.

हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में भी इस तरह के एक मामले में महाराज आदि शब्द लगाने पर आपत्ति जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था कि क्या कोई व्यक्ति अपने नाम से पहले महाराजा, राजा, नवाब या राजकुमार आदि लगा सकता है या नहीं. अदालत ने कहा था कि संविधान में 26वां संशोधन कर अनुच्छेद 363 ए जोड़ा गया है. जिसमें पूर्व राज परिवार के प्रिविपर्स को समाप्त किया जा चुका है. वहीं संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है. ऐसे में अब कोई भी अपने नाम से पहले महाराज आदि शब्द नहीं लग सकता है.

