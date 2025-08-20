नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मॉडल टाउन में एक भूखंड को सजावटी पार्क के बजाय बच्चों के खेल के मैदान के रूप में विकसित करने के दिल्ली नगर निगम के फैसले पर मुहर लगा दिया है.

जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच ने खेल का मैदान बनाने के फैसले को बच्चों के शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए अनिवार्य बताया. याचिका भूखंड के मालिकों ने दायर की थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उस भूखंड को सजावटी पार्क के रूप में उपयोग करने की मांग का कोई मतलब नहीं है. इस भूखंड को दिल्ली नगर निगम ने छात्रों के लिए खेल के मैदान के रूप में निर्धारित किया है. कोर्ट ने कहा कि मॉडल टाउन में आसपास कई पार्क हैं. एक पार्क तो सौ एकड़ में बना है.

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं ने 1987-88 में दिल्ली नगर निगम को प्रतिवेदन देकर संबंधित भूखंड में बने पार्क को मल्टी स्टोरी स्कूल में तब्दील करने का विरोध किया था. याचिकाकर्ताओं को दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि स्कूल का एक अस्थायी शेड बनाया जा रहा है और मुख्य स्कूल कहीं और होगा. नगर निगम के इस आश्वासन के बावजूद निर्माण कार्य चलता रहा. जिसके बाद स्थानीय लोगों और भूखंड के मालिकों ने दीवानी वाद दायर किया. बाद में नगर निगम से समझौते के बाद दीवानी वाद वापस ले लिया गया.

याचिका में कहा गया था कि स्कूल के अलावा पार्क के बाकी हिस्से में सजावटी पार्क बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम स्कूल का निर्माण कार्य करता रहा. जब नगर निगम ने पार्क की छह फीट ऊंची बाउंड्री के लिए टेंडर जारी किया तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की इस दलील को मंजूर कर लिया कि पार्क का बाकी हिस्सा स्कूल के बच्चों के लिए खेल के मैदान के रुप में प्रयोग किया जाएगा.

प्रकाश जारवाल की सजा पर सुनवाई टली

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए प्रकाश जारवाल

आज सुनवाई के दौरान इस मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल पेश नहीं हुए. जारवाल की ओर स पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि जारवाल की मां बीमार हैं और उन्हें आपात स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने जारवाल की आज कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले में दोषी करार दिए कपिल नागर ने कहा कि कोर्ट के फैसले को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर 26 अगस्त को सुनवाई है. कपिल नागर की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए. सुनवाई के दौरान प्रकाश जारवाल की ओर से भी कहा गया कि वे इस कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं.

बता दें कि इस मामले के तीसरे दोषी हरीश जारवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को बरी कर दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 फरवरी 2024 को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया था जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल 2020 को खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया गया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

