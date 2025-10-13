ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी का सड़क पर बर्थडे मनाने का केस, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के पीए की पत्नी का सड़क पर जन्म दिन मनाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
ETV Bharat Chhattisgarh Team

October 13, 2025

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निजी सचिव राजेंद्र दास की पत्नी का सड़क पर बर्थडे मनाया गया. उनके पति राजेंद्र दास पर बर्थडे मनाने का आरोप है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उसके बाद पुलिस ने इस घटना पर केस दर्ज कर लिया है. अब इस घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को इस पर संज्ञान लेने की हिदायत दी है.

हाईकोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी: श्याम बिहारी जायसवाल के निज सचिव राजेंद्र दास ने अपनी पत्नी का बर्थडे सड़क पर धूमधाम से सेलीब्रेट किया. उनकी पत्नी ने लग्जरी कार की बोनट पर केक काटा और जमकर आतिशबाजी भी की. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है और सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अमितेंद्र प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इस पर संज्ञान लें और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें.कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और कांग्रेस आमने सामने (ETV BHARAT)

गुरुवार को मनाया गया था जन्मदिन: चिरमिरी पुलिस ने मंत्री के निज सचिव राजेंद्र दास एवं उनकी पत्नी को रविवार को मामले में गिरफ्तार किया और थाने से ही मुचलके पर छोड़ दिया है. पुलिस ने वाहन को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की है. राजेंद्र दास की पत्नी के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो गुरुवार रात का बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो में क्या है ?: मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निज सचिव राजेंद्र दास की पत्नी के बर्थडे सेलिब्रेशन के वीडियो में दिख रहा है कि उनकी पत्नी सड़क पर केक लेकर खड़ी हैं. उनके साइड में सड़क पर ही पटाखे फुट रहे हैं. इसके कुछ देर बाद राजेंद्र दास की पत्नी केक लेकर गाड़ी के पास जाती हैं.सफेद कलर की लग्जरी गाड़ी की बोनट पर केक रखती हैं. इसके बाद वह केक काटती हैं. इसी वीडियो को राजेंद्र दास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी पत्नी को बधाई दी है.

कांग्रेस ने उठाए थे सवाल: इस पूरी घटना पर कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट कर सवाल खड़े किए थे. कांग्रेस ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट का नियम सिर्फ आम जनता के लिए है, भाजपा नेताओं और उनके सहायकों पर नियम लागू नहीं होता क्या. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विशेष निज सचिव राजेंद्र दास, जो खुद भाजपा नेता भी हैं. सड़क पर खुलेआम पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं. पटाखों और आतिशबाजी के बीच सड़क को निजी जागीर बना दिया गया.

स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?: इस पूरे मसले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और यह देश में सबके लिए बराबर है. यदि मेरे निज सचिव या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए. मंत्री ने बताया कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है, गिरफ्तारी भी हुई है, और वाहन जब्त किया गया है. उन्होंने कहा कि यह सबके लिए संदेश है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो हम सब संविधान और कानून से बंधे हैं। सभी को इनका पालन करना चाहिए.स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि यह कोई गंभीर अपराध नहीं था बल्कि जन्मदिन के उत्साह में लोग कभी-कभी ऐसा कर बैठते हैं.

समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि कानून का पालन जरूरी है और पुलिस ने इस मामले में सही कार्रवाई की है. मेरे निज सचिव आगे भी अपने पद पर बने रहेंगे. कांग्रेस इस मामले में झूठ बोल रही है. रात 11-12 बजे केक काटा गया और सुबह पुलिस ने FIR दर्ज की. सुप्रीम कोर्ट और संविधान दोनों में स्पष्ट प्रावधान हैं और यदि कोई इनका पालन नहीं करता तो अदालतें स्वाभाविक रूप से विभाग को ध्यान दिलाती हैं. यह कोई विशेष निर्देश नहीं, बल्कि सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है- श्याम बिहारी जायसवाल,, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़

कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री पर बोला हमला: कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने मंत्री के बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस इसमें राजनीति नहीं कर रही, बल्कि मंत्री स्वयं उलझे हुए और विरोधाभासी बयान दे रहे हैं. यदि कानून वास्तव में अपना काम करता तो तीन दिनों तक पुलिस किसके दबाव में सोई रही. जब वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे तब भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. यह स्पष्ट करता है कि पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा था.

जब माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर कल रात में पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज की और गिरफ्तारी की. आज चिरमिरी टीआई को कोर्ट में तलब किया गया है और हाईकोर्ट ने शासन-प्रशासन को फटकार लगाई है. छत्तीसगढ़ में इस समय कानून का राज नहीं है- अशोक श्रीवास्तव, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष

कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कानून का कोई महत्व नहीं रह गया है. कवर्धा, रायपुर या चिरमिरी कहीं भी घटना हो, बीजेपी कार्यकर्ता जो करना चाहते हैं वही करते हैं. रावण दहन के दिन चिरमिरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया था लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

