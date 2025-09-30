डबल मर्डर केस में बेकसूर को फांसी के फंदे तक ले गई पुलिस, हाई कोर्ट ने निर्दोष बता छोड़ा
गंभीर अपराधों में भी पुलिस कितनी लापरवाही से विवेचना करती है, इसका उदाहरण है बालाघाट का भुक्तभोगी शख्स गिरधारी सोनवाने.
जबलपुर : दो मासूम भतीजियों की हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने पाया "पुलिस जांच में गंभीर खामियां और गवाहों के बयानों में विसंगतियां हैं. आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं."
हाई कोर्ट ने पाया "सजा पाने वाले को अंतिम बार मासूम बच्चियों की मौत से 12 घंटे पहले साथ देखा गया था." युगलपीठ ने पीड़ित को दोषमुक्त करते हुए पुलिस पर एक लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने के आदेश जारी किये. युगलपीठ ने आदेश में कहा है "ये राशि बालाघाट पुलिस अधीक्षक जांच अधिकारियों से वसूल कर सकते हैं."
दो मासूम बहनों के शव नाले में मिले थे
मामले के अनुसार 5 अप्रैल 2022 को बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाना के तहत ग्राम चिटकादेवरी के नहर में दो मासूम बहनों के शव मिले थे. बच्चियों की उम्र 3 साल और करीब 6 साल थी. पुलिस जांच के अनुसार बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई थी. घटना के समय बच्चियां घर में अकेली थी और माता-पिता रिश्तेदारी में गये हुए थे. पुलिस ने बच्चियों के अपहरण व हत्या करने के आरोप में पड़ोस में रहने वाले चाचा गिरधारी सोनवाने को गिरफ्तार किया था.
वारासिवनी कोर्ट से मिली फांसी की सजा
आरोपों के अनुसार "आरोपी तथा बच्चियों के पिता के बीच संपत्ति विवाद था और वह जादू-टोना करता था. वही बच्चियों को बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद हत्या कर शव नहर में फेंक दिये. आरोपी को 4 अप्रैल की सुबह लगभग 10.30 मोटरसाइकिल से दोनों बच्चियों को बैठाकर ले जाते हुए अंतिम बार लोगों ने देखा था." प्रकरण की सुनवाई करते हुए वारासिवनी न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सहित अन्य सजाओं से दंडित किया.
फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका
मृत्युदंड की पुष्टि के लिए प्रकरण को हाई कोर्ट भेजा गया. इसके अलावा अभियुक्त की तरफ से भी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गयी. सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने पाया "अभियुक्त को अंतिम बार 4 अप्रैल की सुबह बच्चियों के साथ देखा गया था. बच्चियों का पोस्टमार्टम 5 अप्रैल की दोपहर 3 से 5 के बीच हुआ. पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार बच्चियों की मौत 12 से 18 घंटे पूर्व हुई थी. अभियुक्त के साथ देखे जाने के 12 घंटे से अधिक समय के बाद उनकी मृत्यु हुई थी."
पुलिस के साथ ही बच्चियों की पिता पर सवाल
मामले के दूसरे दिन 5 अप्रैल की दोपहर में दर्ज की गयी अपहरण की एफआईआर में उस शख्स के नाम का उल्लेख नहीं था. इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बच्चियों की निजता का उल्लंघन नहीं हुआ. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है "तिरोड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करते समय अभिलेखों में हेराफेरी करने का प्रयास किया. पिता को इस बात की जानकारी मिल गयी थी कि बच्चियों के अंतिम बार उस शख्स के साथ देखा गया था. इसके बावजूद पिता अपनी बच्चियों को तलाश करता रहा परंतु उस शख्स के घर जाकर उससे पूछताछ नहीं की."
वारदात से 12 घंटे पहले साथ से दोषी साबित नहीं होता
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम होना चाहिये कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध करने की संभावना असंभव हो." युगलपीठ ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी पूरी नहीं होने तथा गवाहों के विरोधाभासी कथनों के आधार पर जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को दोषमुक्त करने के आदेश जारी किए.
एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी भोपाल के अधिवक्ता यावर खान के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया. जस्टिस विशाल मिश्रा ने आदेश में कहा है "पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके अलावा आरोपी पर सह अभियुक्तों के साथ मिलाकर पीड़िता को मानव तस्करी में भी घसीटने के आरोप हैं.इन सभी आरोपों की विस्तार से जांच की आवश्यकता है, इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता."
मामले के अनुसार भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस ने 2023 में अधिवक्ता यावर खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया था.