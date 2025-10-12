ETV Bharat / state

इन खास वजहों से दुनिया में है लाहौल घाटी के आलू की भारी डिमांड, जानिए कैसे यहां की जमीन बनी आलू के लिए The Best ?

संताना आलू के 50 किलो के एक बैग से 300 से 400 किलो आलू का उत्पादन होता है. जबकि ज्योति आलू के बीज से 400 से 500 किलो आलू का उत्पादन होता है. ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा कई किसानों के साथ आलू का बीज तैयार करने के लिए भी एग्रीमेंट किया जाता है और फसल तैयार होने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विभिन्न स्टोर में यह फसल भेजी जाती है. किसानों को इस फसल का 20 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो दाम भी मिलता है, जिससे हर साल किसानों की काफी आमदनी होती है. वहीं, लाहौल पोटैटो सोसायटी (LPS) के माध्यम से भी किसान विभिन्न कंपनियों के द्वारा दिए गए आलू के बीज से फसल तैयार कर उसे कंपनियों को ही वापस सौंपते हैं.

लाहौल पोटैटो सोसायटी के मुताबिक, लाहौल घाटी में आलू का इतिहास दशकों पुराना है और साल 1965 के बाद किसानों का आलू की खेती की और भी रुझान बढ़ा. आज लाहौल में तैयार आलू के बीज की फसल पूरे देश के विभिन्न राज्यों में उगाई जाती है और इसे एक अलग ही नजर से पूरे भारत में देखा जाता है. लाहौल घाटी में इस साल विभिन्न कंपनियों के द्वारा 60,000 बैग संताना (किस्म) आलू बीज किसानों को वितरित किए गए थे. इसके अलावा ज्योति आलू का बीज भी किसानों को वितरित किया गया था.

लाहौल स्पीति: अटल टनल बनने के बाद लाहौल घाटी में भारी संख्या में सैलानी पहुंच कर हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जब अटल टनल नहीं थी तो आलू ने लाहौल घाटी को देश-दुनिया में एक अपनी अलग पहचान दी थी. मल्टीनेशनल कंपनियां भी आलू के बीज के लिए हमेशा लाहौल घाटी पहुंचती रही. क्या आप जानते हैं कि लाहौल घाटी में आलू की खेती सैकड़ों साल पहले से होती चली आ रही है. आलू यहां के किसानों की मुख्य आर्थिकी में से एक है. हालांकि, इस साल बरसात के चलते लाहौल घाटी में आलू की फसल को भी 40 फीसदी तक नुकसान हुआ है.

लाहौल घाटी में आलू की खेती (ETV Bharat)

दशकों पुराना लाहौल घाटी में आलू का इतिहास

लाहौल पोटैटो सोसायटी के अनुसार, लाहौल घाटी में पहली बार 1854 में जर्मनी से आए मिशनरियों के द्वारा यहां रह रहे लोगों को आलू की खेती की जानकारी दी गई थी. जर्मनी से आए मिशनरियों के द्वारा यहां पर आलू का बीज भी स्थानीय लोगों को बांटा गया था तब यहां के लोगों ने आलू की खेती शुरू की थी. उस समय लोग सिर्फ अपने खाने के लिए ही आलू की खेती करते थे. लेकिन, साल 1965 के बाद प्रशासन के द्वारा भी यहां पर किसानों को व्यापक स्तर पर आलू की खेती के लिए किसानों को जागरूक किया गया. क्योंकि लाहौल घाटी की मिट्टी आलू की खेती के लिए देश दुनिया में सर्वोत्तम पाई गई. समय के साथ धीरे-धीरे किसानों ने बड़े स्तर पर आलू की खेती शुरू की. बाद में लाहौल घाटी में साल 1966 के दौर में लाहौल पोटैटो सोसायटी (LPS) का गठन किया गया और सोसायटी में लाहौल घाटी के 2000 से अधिक किसान जुड़े. आज भी समिति किसानों के साथ मिलकर कई अन्य कार्य कर रही है.

आलू की खेती से किसानों की आर्थिकी मजबूत (ETV Bharat GFX)

लाहौल घाटी में आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग

लाहौल घाटी के किसान आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं. चिप्स, भुजिया और बीज कारोबार से जुड़ी कई बड़ी कंपनियां यहां के किसानों को आलू का बीज उपलब्ध करवाती हैं. लाहौल के आलू को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की कंपनियां खरीदती है. ये कंपनियां पहले किसानों को आलू के पहले चरण में तैयार होने वाली बीज उपलब्ध करवाती हैं. उसके बाद लाहौल के खेतों में बेहतर गुणवत्ता वाला बीज तैयार होता है. फसल तैयार होने पर यही कंपनियां खरीदारी भी करती हैं.

लाहल की जमीन आलू की खेती के लिए उपयुक्त (ETV Bharat GFX)

लाहौल घाटी में संताना और ज्योति आलू के बीज का उत्पादन

लाहौल घाटी में संताना आलू और ज्योति आलू के बीज का उत्पादन होता है. यह आलू की हाइब्रिड किस्म है. संताना आलू लंबा होता है. इसका आकार भी एक जैसा होता है. आलू की बाहरी परत बिल्कुल पतली होती है. चिप्स और भुजिया बनाने में लंबे आकार का आलू चाहिए होता है. अन्य किस्मों में गोलाकार एवं अलग-अलग आकार के आलू की पैदावार होती है. लाहौल में आलू की बिजाई अप्रैल, मई माह में होती है. सितंबर में फसल तैयार हो जाती है और अब अक्टूबर माह में किसानों खेतों से फसल निकालने का काम शुरू कर देते हैं.

लाहौल घाटी के आलू की भारी डिमांड (ETV Bharat)

साल 2020 में लाहौल स्पीति ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में नीदरलैंड्स को पछाड़ दिया था. साल 2020 में लाहौल घाटी में एक हेक्टेयर भूमि में औसतन 17 से 21 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था, जबकि नीदरलैंड्स में प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन की दर 15 से 16 मीट्रिक टन रही. जनजातीय जिले में उस दौरान 978 हेक्टेयर भूमि में 16626 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था, जबकि उसके पिछले साल 15045 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था. हिमाचल के लाहौल स्पीति की तरह ही विदेशी धरती नीदरलैंड्स में इतनी ऊंचाई पर आलू का उत्पादन किया जाता है. इस लिहाज से लाहौल में उस साल उत्पादन अधिक हुआ था.

लाहौल घाटी में पहली बार 1854 में आलू की खेती

लाहौल घाटी सेव संस्था के अध्यक्ष प्रेम सिंह ने बताया कि, "1854 में मिशनरी ए डब्लू हाइड नाम के मिशनरी ने केलांग के पास सबसे पहले आलू की खेती की थी और आलू का फॉर्म भी तैयार किया था. उस दौरान लाहौल घाटी में 6 महीने बर्फ रहती थी और गर्मियों के सीजन में ही किसान जौ, गेहूं और कुछ पहाड़ी सब्जियों की खेती करते थे. सर्दियों में लोगों के पास गर्मियों में भंडार किए गए अनाज ही सुरक्षित रहते थे. ऐसे में आलू की खेती से लोगों को सर्दियों में खाने का भी एक विकल्प मिला. आज लाहौल घाटी का आलू भारत में मशहूर है और इससे किसानों की आर्थिकी की भी मजबूत हुई है. कई किसान मिलकर संस्था तैयार करके अपने खेतों में आलू के बीज तैयार कर उन्हें कंपनियों को बेचते हैं. इससे अब यहां के लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं."

लाहौल घाटी में आलू की खेती

लाहौल घाटी में हर साल 685 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है और हर साल करीब 9880 टन आलू का उत्पादन होता है. कृषि विभाग के साथ-साथ विभिन्न कंपनियां भी घाटी में किसानों को संताना, चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति और कुफरी हिमालयी आलू बीज उपलब्ध करवाती है. इन सभी किस्म के आलू की फसल 90 से 120 दिन के अंदर तैयार होती है. लाहौल घाटी की मिट्टी आलू उत्पादन के लिए उपयुक्त है. यहां का आलू पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होता है, लाहौल घाटी में मई महीने में आलू की बिजाई होती है और अक्टूबर माह में खेतों से किसान फसल निकालना शुरू कर देते हैं.

भारी बरिश और बर्फबारी से आलू के किसान परेशान (ETV Bharat GFX)

लाहौल में 2600 हेक्टेयर में आलू की खेती

जिला कृषि अधिकारी मुंशी राम ठाकुर का कहना है कि, "लाहौल जिले में 2600 हेक्टेयर पर किसान खेती करते हैं. आलू के साथ-साथ किसान अब अन्य फसलों की भी खेती कर रहे हैं. कृषि विभाग के द्वारा भी डिमांड के अनुसार लाहौल घाटी में किसानों को आलू उपलब्ध करवाया जाता है. इसके अलावा विभिन्न कंपनियां भी किसानों को आलू का बीज उपलब्ध करवाती हैं."

लाहौल में 2200 किसान कर रहे आलू की खेती

लाहौल घाटी के गोषाल गांव के रहने वाले किसान अमर सिंह, बिलिंग गांव के रहने वाले किसान छेरिंग का कहना है कि, पहले आलू ही घाटी में किसानों की मुख्य आर्थिकी का स्रोत हुआ करती थी. लेकिन, अब किसानों का रुझान ब्रोकली, गोभी, मटर की तरफ भी बढ़ा है. आज भी लाहौल घाटी में 2200 किसान ऐसे हैं जो आलू की खेती करते हैं.

लहौल घाटी में हजारों किसान कर रहे आलू की खेती (ETV Bharat)

सोसायटी के माध्यम से आलू बेचते हैं किसान

स्थानीय किसानों ने बताया कि, यहां पर कई बार सोसाइटी के माध्यम से आलू बेचा जाता है तो कई बार किसान अपने स्तर पर भी विविध कंपनियों से संपर्क करते हैं. ऐसे में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी लाहौल घाटी में आलू की खरीदारी करने के लिए पहुंचती है. आलू की खेती से ही यहां किसानों ने अपनी आर्थिकी मजबूत की है. लेकिन, अब बदलते वक्त के साथ किसान अन्य नगदी फसलों की भी खेती कर रहे हैं.

बरसात और असमय बर्फबारी से आलू किसान को भारी नुकसान

बरसात और असमय बर्फबारी से घाटी के किसानों को भारी नुकसान हुआ है. लाहौल घाटी के जिला परिषद सदस्य कुंगा बौद्ध कहते हैं कि, "पिछले महीने से किसान आलू की फसल निकालने का काम कर रहे थे, लेकिन इस महीने अचानक हुई बर्फबारी की वजह से किसानों की फसल खेतों में ही खड़ी-खड़ी खराब हो रही है. बरसात के मौसम में किसानों की फसल खेतों में ही 40 फीसदी तक खराब हो गई है. ऐसे में सरकार जल्द से जल्द इस पूरे नुकसान का आकलन करे, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके."

ये भी पढ़ें: बरसात और बर्फबारी से लाहौल घाटी में आलू की फसल प्रभावित, चिप्स-भुजिया कारोबार पर पड़ेगा असर!

ये भी पढ़ें: क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय