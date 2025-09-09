ETV Bharat / state

नेपाल हिंसा के बाद बिहार में हाई अलर्ट, बॉर्डर सील

बिहार में नेपाल हिंसा के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट ( ETV Bharat )

अररिया: नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ हो रहे उग्र प्रदर्शन के कारण अररिया जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बॉर्डर पर सुरक्षा बल अलर्ट हैं और नेपाल से भारत में प्रवेश करने वालें लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट: गौरतलब है कि अररिया जिले से नेपाल की खुली सीमा लगभग 85 किलोमीटर है. नेपाल बॉर्डर से सटे अररिया के घुरना थाना, बसमतिया, फुलकाहा, जोगबनी, कुआड़ी और सिकटी थाना क्षेत्र में अलर्ट किया गया है. अंजनी कुमार, अररिया पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat) बिहार के सात जिलों का बॉर्डर सील: बता दें कि बिहार के सात जिलों का बॉर्डर सील किया गया है. जिसमें पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज शामिल है. एसएसबी 56वीं और एसएसबी 52वीं द्वारा भी खुली सीमा पर नजर रखी जा रही है.

