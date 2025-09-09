नेपाल हिंसा के बाद बिहार में हाई अलर्ट, बॉर्डर सील
अररिया में सुरक्षा के मद्देनजर नेपाल बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में भारी संख्या में एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है. पढ़ें...
Published : September 9, 2025 at 7:41 AM IST|
Updated : September 9, 2025 at 9:13 AM IST
अररिया: नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ हो रहे उग्र प्रदर्शन के कारण अररिया जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बॉर्डर पर सुरक्षा बल अलर्ट हैं और नेपाल से भारत में प्रवेश करने वालें लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट: गौरतलब है कि अररिया जिले से नेपाल की खुली सीमा लगभग 85 किलोमीटर है. नेपाल बॉर्डर से सटे अररिया के घुरना थाना, बसमतिया, फुलकाहा, जोगबनी, कुआड़ी और सिकटी थाना क्षेत्र में अलर्ट किया गया है.
बिहार के सात जिलों का बॉर्डर सील: बता दें कि बिहार के सात जिलों का बॉर्डर सील किया गया है. जिसमें पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज शामिल है. एसएसबी 56वीं और एसएसबी 52वीं द्वारा भी खुली सीमा पर नजर रखी जा रही है.
''अररिया जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर स्थित सभी सीमावर्ती थाना और एसएसबी को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नेपाल से भारत प्रवेश करने वालों पर नजर रखी जा रही है''. -अंजनी कुमार, पुलिस अधीक्षक, अररिया
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद विरोध: बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी बीच 19 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही मौजूदा हालात को लेकर नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
काठमांडू में कर्फ्यू: काठमांडू में कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है. जिससे चार जिलों में किसी के भी प्रवेश, सभा, जुलूस, प्रदर्शन पर रोक रहेगी. भारी संख्या में सेना को सड़कों पर उतारा गया है, ताकि हिंसा को बंद किया जा सके.
