नेपाल में सोशल मीडिया बैन का असर, सोनौली बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
डॉग स्क्वायड और सीसीटीवी कैमरों की मदद से सार्वजनिक स्थलों सघन जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 6:40 PM IST
महराजगंजः नेपाल सरकार द्वारा 41 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले ने पूरे देश में विरोध की आग भड़का दी है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के आरोपों के बीच आंदोलन हिंसक हो गया है. कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोगों की मौत और घायल होने की सूचना है. हालात बेकाबू होने पर नेपाल के भैरवा और बुटवल में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा. इसका सीधा असर भारत-नेपाल सीमा, खासकर महराजगंज जिले की सोनौली सीमा पर दिख रहा है. यहां सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है.
एसपी सोमेंद्र मीना ने बताया कि नेपाल की स्थिति को देखते हुए इंडो-नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. महराजगंज पुलिस, एसएसबी और नेपाल सुरक्षा बल जल्द ही नो-मैन्स लैंड पर संयुक्त गश्त करेंगे. किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए सीमा चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत सोनौली नगर और आसपास के इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. एसएसबी की 66वीं वाहिनी और पुलिस के जवान सीमा पर आने-जाने वाले प्रत्येक यात्री और वाहन की गहन जांच कर रहे हैं. टेंपो और बस स्टैंड पर यात्रियों के परिचय पत्र की जांच की जा रही है.
नेपाल आने-जाने पर रोकः एसपी ने बताया कि 22वीं वाहिनी एसएसबी के जवान नो-मैन्स लैंड पर नेपाल से आने वाले लोगों की तलाशी ले रहे हैं. डॉग स्क्वायड और सीसीटीवी कैमरों की मदद से कस्बे के सार्वजनिक स्थलों जैसे रोडवेज बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और होटलों की सघन जांच की जा रही है. लावारिस वाहनों की पड़ताल के साथ-साथ पगडंडियों और प्रमुख मार्गों पर भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. वर्तमान में नेपाल से भारत की ओर आने-जाने पर रोक लगी हुई है. सुरक्षा कारणों से वाहनों की आवाजाही बंद है.
बॉर्डर पर पूरी सतर्कताः एसपी सोमेंद्र मीना ने स्पष्ट कहा कि महराजगंज बॉर्डर पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है. सीमा क्षेत्र के सभी थानों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है. नेपाल के इस फैसले ने न केवल वहां की सियासत और समाज को हिला दिया है, बल्कि इसका सीधा असर महराजगंज की सीमा सुरक्षा और आम जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है.
