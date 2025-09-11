ETV Bharat / state

दंडकारण्य की कमान हिड़मा को, देवजी नक्सल संगठन का जनरल सेक्रेटरी, बस्तर आईजी बोले- कोई फर्क नहीं पड़ेगा

अबूझमाड़ में बसवा राजू को मारे जाने के बाद माओवादी संगठन ने नई नियुक्ति की है.

CHHATTISGARH NAXAL OPERATION
बस्तर आईजी सुंदरराज पी (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : September 11, 2025 at 12:45 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 1:14 PM IST

3 Min Read
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में चार दशकों से काबिज माओवादियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना कहे जाने वाले दंडकारण्य की कमान अब माओवादी संगठन ने हिड़मा के हाथों सौंप दी है. माओवादी संगठन में जनरल सेक्रेटरी के पद पर देवजी को नियुक्त किया गया है.

बसवराजू के मारे जाने के बाद हिड़मा और देवा को जिम्मेदारी: माओवादियों के खिलाफ साल 2024 से ही सुरक्षाबल के जवान बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं. इस लड़ाई में बीते दिनों अबूझमाड़ के जंगल में माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू को जवानों ने मार गिराया. साथ ही कई सेंट्रल कमेटी मेम्बर, स्टेट कमेटी मेंबर, DVCM और एरिया कमेटी मेम्बर के साथ ही निचले स्तर के माओवादी मारे गए. बसवराजू के मारे जाने से पद खाली हो गया था. जिसे माओवादी संगठन ने नियुक्त किया है.

छत्तीसगढ़ नक्सल ऑपरेशन (ETV Bharat Chhattisgarh)

"नक्सल संगठन के आखिरी दिन": नक्सल संगठन में नई नियुक्तियों पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा वर्तमान में यह जानकारी मिली है कि देव जी को नक्सल संगठन का जनरल सेक्रेटरी और हिड़मा को DKSZC का सचिव बनाया गया है. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुसार और शासन की मंशा अनुरूप आने वाले समय में संगठन का खात्मा सुनिश्चित किया जा रहा है. माओवादी संगठन अपनी अंतिम सांस गिन रहा है. संगठन के खात्मे के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है.

बस्तर में बड़े नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोई सचिव या अध्यक्ष बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता- सुंदरराज पी, बस्तर आईजी

बस्तर आईजी की नक्सलियों से अपील: आईजी ने एक बार फिर कहा कि माओवादी संगठन के पास केवल एक ही विकल्प बचा हुआ है कि वे हिंसा छोड़कर सरेंडर करें, अन्यथा उन्हें इसका काफी गम्भीर परिणाम भुगतना पड़ेगा.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने आगे कहा कि माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी रूप से कार्रवाई के परिणामस्वरूप माओवादी संगठन में बड़ी संख्या में टॉप लीडर, PLGA संगठन व अन्य कैडरों का शव अलग अलग मुठभेड़ों में बरामद किया गया. जिनमें सुधाकर और बसवा राजू जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इसके साथ ही कई माओवादी नक्सल संगठन छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं. जिससे नक्सल संगठन खात्मे की ओर अग्रसर है. उनकी बल संख्या काफी कम हो रही है. वर्तमान के समय मे माओवादी संगठन दिशाविहीन और नेतृत्व विहीन हो रही है.

