पिथौरागढ़ में हेरोइन कर रही 'पागल', युवाओं पर तस्करों की नजर, नशे से पस्त पहाड़ - DRUG SMUGGLERS IN PITHORAGARH

उत्तराखंड में नशा तस्करी रोकने के लिए पुलिस भी लगातार एक्शन ले रही है. इसके लिए चेकिंग के साथ जागरुक अभियान जोरों पर हैं.

DRUG SMUGGLERS IN PITHORAGARH
पिथौरागढ़ में हेरोइन का नशा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 25, 2025 at 2:25 PM IST

पिथौरागढ़: पहाड़ों में भी धीरे धीरे नशा तस्करों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं. मैदानी इलाकों से नशा तस्कर पहाड़ की शांत वादियों की ओर रुख कर रहे हैं. यही कारण है कि आये दिन पहाड़ों से नशा तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं. पिथौरागढ़ जिले में पिछले 6 महीने में आधे दर्जन लोगों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है.

टनकपुर में पिथौरागढ़ के दो युवाओं को 6 फरवरी 2025 को टनकपुर में 18.18 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय देवेंद्र जोशी और 27 वर्षीय के रूप में हुई थी. देवेंद्र जोशी के पास से 13.56 ग्राम और मुवानी, पिथौरागढ़ निवासी 27 वर्षीय अविनाश के पास से 4.32 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. पकड़े गए माल की कीमत 54540 रुपये है.

वकील भी हेरोइन के साथ गिरफ्तार: इसी वर्ष 28 मई को पिथौरागढ़ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 8.48 ग्राम हेरोइन के साथ वकील सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया था. दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस टीम ने चौकी ऐंचोली के बैरियर पर चेकिंग अभियान चलाया था. इस दौरान पुलिस को घाट की ओर से आ रहे दो व्यक्ति संदिग्ध लगे. दोनों को रोकने का प्रयास किया तो वे भागने लगे जिन्हें पीछा कर पकड़ लिया गया. पूछताछ में उन्होंने अपना नाम संदीप जोशी और निशांत बोरा बताया. तलाशी लेने पर जगदंबा कॉलोनी निवासी संदीप जोशी (32) से 7.41 ग्राम और कृष्णापुरी निवासी निशांत बोरा (20) से 1.07 ग्राम हेरोइन तथा 4,400 रुपये बरामद हुए. पुलिस के मुताबिक संदीप जोशी वकील है.

ऐसे में कुल मिलाकर पिथौरागढ़ जिले में कुछ ही महीनों में आधे दर्जन लोगों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है. ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि सीमांत क्षेत्रों में किस तरह नशा अपने पैर पसार रहा है. सबसे अधिक युवा इसकी चपेट में हैं. अगर समय रहते इस नशे के कारोबार को नहीं नहीं रोका गया तो सीमांत जिलों में हालात बिगड़ सकते हैं.

