इंदौर : महू से पातालपानी तक चलने वाली हेरिटेज ट्रेन आजकल फुल जा रही है. लोग पातालपानी का आनंद लेने के लिए इस ट्रेन में सवारी कर रहे हैं. बारिश के मौसम में प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है. पातालपानी के आसपास सुंदर झरने कलकल बह रहे हैं. ऐसे में महू से पातालपानी तक चलने वाली हेरिटेज ट्रेन में सवार होकर पर्यटक पूरे रास्ते में प्रकृति का लुत्फ लेते हैं.

हेरिटेज ट्रेन में वेटिंग घटाने के लिए फेरे बढ़ाए

महू-पातालपानी ट्रेन अभी सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को चलाई जा रही थी. इन दोनों दिन में ट्रेन पूरी तरीके से फुल चलने लगी. पर्यटकों की मांग पर रेलवे ने अब इसके फेरे बढ़ाने का फैसला किया है. गौरतलब है कि इंदौर रेल मंडल द्वारा बारिश के मौसम में पर्यटन स्थलों पर जनता को ले जाने के लिए हेरिटेज ट्रेन चलाई जाती है. जुलाई से लेकर मार्च तक हेरिटेज ट्रेन का संचालन किया जाता है. अब एक महीने से अधिक की वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने सप्ताह में 3 दिन इस ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है. अब यह ट्रेन शुक्रवार, शनिवार, रविवार को चलेगी.

अब वीकएंड के अलावा शुक्रवार को भी दौड़ेगी हेरीटेज ट्रेन (ETV BHARAT)

पर्यटकों की मांग पर बढ़ाए ट्रेन के फेरे

पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन कराएगा नेचर से रूबरू (ETV BHARAT)

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया "इन दिनों पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है. पातालपानी से कालाकुंड के मध्य ट्रेन चलाई जाती है. जहां पर कई तरह के झरने, पहाड़, नदियां और प्राकृतिक दृश्य वर्षा ऋतु के समय लोगों आकर्षित करते हैं. पर्यटकों की मांग को देखते हुए सप्ताह में 3 दिन ये ट्रेन चलेगी. अगर इसके बाद भी वेटिंग बढ़ती है तो ट्रेन के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं."

हेरिटेज ट्रेन में वेटिंग घटाने फेरे बढ़ाए (ETV BHARAT)

वेटिंग नहीं घटी तो हेरिटेज ट्रेन के फेरे और बढ़ेंगे

पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन (ETV BHARAT)

बता दें कि इस ट्रेन में 03 जनरल कोच के अलावा 02 एसी कोच लगाए गए हैं. एक अतिरिक्त कोच भी पर्यटकों की मांग को देखते हुए लगाया गया है. बावजूद उसके ट्रेन में भीड़ हो रही है. रेलवे की तैयारी है कि अगर वेटिंग बढ़ती है तो बारिश के मौसम में इसे सातों दिन चलाया जा सकता है. सब कुछ निर्भर करता है पर्यटकों की संख्या पर. बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार रेलवे द्वारा हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत 25 दिसंबर 2018 को महू से की गई थी. यह ट्रेन महू से पातालपानी और कालाकुंड तक शुरू की गई थी. पहले साल से ही इस ट्रेन में खासी संख्या में यात्री उमड़े.