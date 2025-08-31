ETV Bharat / state

BHU में प्रदर्शनी में दिखी काशी-बंगाल की साझा विरासत; टेराकोटा मिट्टी से बने हुए मुखोटे आकर्षण का केंद्र, जानें और क्या है खास? - VARANASI NEWS

आहिवासी कला वीथिका में 'बंगाल-वाराणसी विचार विनिमय' कला प्रदर्शनी का आयोजन.

'बंगाल-वाराणसी विचार विनिमय' कला प्रदर्शनी का आयोजन
'बंगाल-वाराणसी विचार विनिमय' कला प्रदर्शनी का आयोजन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 7:41 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 8:29 PM IST

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन दिनों बंगाल की कला संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है. दरअसल, विश्वविद्यालय में 60 से ज्यादा कलाकार बंगाल और बनारस की परंपरा, रहन-सहन, मुखौटा, वस्त्र पर चित्रकारी कर रहे हैं. साथ ही दोनों स्थानों की कलाओं को साझा कर रहे हैं. तमाम चित्रों के साथ इन कलाकारों के मुखौटे सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं.

'बंगाल-वाराणसी विचार विनिमय' कला प्रदर्शनी का आयोजन (Video credit: ETV Bharat)

दरअसल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय चित्रकला विभाग एवं आरशी कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में 'बंगाल-वाराणसी विचार विनिमय' कला प्रदर्शनी का आयोजन परिसर के आहिवासी कला वीथिका में हुआ है. इस प्रदर्शनी में बंगाल और वाराणसी से 60 से अधिक कलाकारों ने अपनी कृतियों के साथ भाग लिया है. इस प्रदर्शनी में चित्रकला, मूर्तिकला और मुखौटों (Masks) की अनूठी शृंखला प्रदर्शित की गई. मुखौटों की प्रदर्शनी ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया, जो बंगाल की क्षेत्रीय सांस्कृतिक धरोहर और कलात्मकता को बता रही है.

प्रदर्शनी की खास बातें
प्रदर्शनी की खास बातें (Photo credit: ETV Bharat)

60 से अधिक कलाकारों ने प्रदर्शित की चित्रकला : बंगाल आरशी कला संस्थान से आए सुमित गुहा ने बताया कि, बंगाल और बनारस दोनों ही ऐतिहासिक शहर हैं. इन दोनों शहरों की संस्कृति परंपरा लगभग एक है. इन्हीं दोनों परंपराओं को एक साथ लाकर नए युवा पीढ़ी को संदेश देने और दोनों स्थानों की कलाओं को बताने के लिए पश्चिम बंगाल के पुराने और बनारस के नए कलाकारों को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. प्रदर्शनी में कोलकाता व बनारस के चित्रकार पुरानी संस्कृति और परंपरा को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं. यह एक संस्कृति आदान-प्रदान का कार्यक्रम है, जो अलग-अलग संस्कृति को एक सूत्र में बांध रहे हैं.

BHU में दिखी काशी-बंगाल की साझा विरासत
BHU में दिखी काशी-बंगाल की साझा विरासत (Photo credit: ETV Bharat)

मुखौटा बना आकर्षण का केंद्र : उन्होंने बताया कि, हम लोगों ने यहां पर इस प्रदर्शनी में पेंटिंग, टेराकोटा मिट्टी से बने हुए मुखोटे लगाए हैं. यह बंगाल की सबसे परंपरागत चित्रकला है. इसमें लोहे से सेरेमिक से बनी हुई चित्रकला है. इसके साथ ही बंगाल की पट चित्रकला भी है, जो गानों के माध्यम से वहां की कहानी को प्रदर्शित करती है. उसी तरीके से अलग-अलग पेंटिंग को यहां पर लगाया गया है, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है. इसमें सबसे ज्यादा बंगाल के गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली पेंटिंग और मुखौटा लोगों को पसंद आ रहा है. यह दिखने में बिल्कुल अलग है और बंगाल की परंपरा से जुड़ी हुई है.

कला प्रदर्शनी का आयोजन
कला प्रदर्शनी का आयोजन (Photo credit: ETV Bharat)

विलुप्त हो रही चित्रकारी को मिलेगी पहचान : उन्होंने बताया कि, जिस तरीके से हम लोगों ने यहां पर आकर बीएचयू में इस तरीके की समग्र चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है. यहां के बच्चे बंगाल के शांति निकेतन में आकर और बनारस की प्राचीन परंपरा को वहां प्रदर्शित करेंगे. जिससे बंगाल के लोग बनारस के उन अनोखी परंपरा को जान सकेंगे. इससे सबसे बड़ा फायदा विलुप्त हो रही चित्रकला को जीवंतता के रूप में पहचान मिलेगी, तो वहीं नए कलाकार भी अपने परंपरा को जान पाएंगे और बंगाल और बनारस की परंपरा का आदान-प्रदान भी होगा.

प्रदर्शनी में चित्रकला, मूर्तिकला और मुखौटों की अनूठी शृंखला प्रदर्शित
प्रदर्शनी में चित्रकला, मूर्तिकला और मुखौटों की अनूठी शृंखला प्रदर्शित (Photo credit: ETV Bharat)


नए कलाकार सीख रहे पुरानी चित्रकला : इस प्रदर्शनी से जुड़ी बनारस की नई कलाकार वैषणी बरनवाल बताती हैं कि, हम लोगों के लिए यह एक गोल्डन मौका है, जब हमें बीएचयू में ही बंगाल की इतनी पुरानी प्राचीन कलाकृति देखने को मिली. यहां पर बहुत सीनियर आर्टिस्ट आए हैं जो बंगाल की अनोखी अलग-अलग तरीके की चित्रकला को प्रदर्शित कर रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा रोल ऑन पेंटिंग और मुखोटे अट्रैक्टिव लगे हैं, जो रेयर ही कहीं देखने को मिलते हैं. यह बंगाल के सबसे पुराने कल्चर से जुड़े हुए हैं. हम लोग भी बनारस के जो अलग-अलग कल्चर हैं, घाट हैं, विरासत है उसकी पेंटिंग बनाकर बंगाल से आए कलाकारों को बता रहे हैं.


