जर्जर इमारतों पर चला निगम का बुलडोजर, नागोरी चौक की पुरानी हवेली के साथ ढही पीढ़ियों की यादें

जयपुर में हेरिटेज नगर निगम में घी वालों के रास्ते में जर्जर हो चुकी दो इमारतों को ढहाया.

dilapidated buildings in jaipur
जर्जर इमारत को ढहाता बुलडोजर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 6:28 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजधानी में जिन पुरानी हवेलियों को निहारने के लिए देश-विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं. इन हवेलियों के जरिए जयपुर की विरासत को टटोलने की कोशिश करते हैं. आज वही पुरानी हवेलियां अनदेखी के चलते जर्जर हो गई हैं. भवन मालिक इनकी सुध नहीं लेते. नतीजन अप्रिय घटना के अंदेशे के चलते अब हेरिटेज नगर निगम का बुलडोजर इन पर चलाया जा रहा है. बुधवार को जयपुर के घी वालों के रास्ते में मारू जी के चौक और नागौरी चौक में ऐसी ही दो इमारतों को ढहाया गया.

पुरानी हवेलियां सिर्फ चूने और पत्थर का ढांचा नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों की यादें खुद में समेटे हुए होती हैं. यहां परिवारों के किस्से, विरासत का वैभव और कलात्मकता की पहचान होती है, लेकिन कुछ शहरवासी इन प्राचीन हवेलियों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और उनकी सुध लेना भी छोड़ दिया. इसकी वजह से ये आज जर्जर हालात में है. कभी भी गिर सकती हैं. हाल ही में सुभाष चौक एरिया में हुए दर्दनाक हादसे के बाद निगम प्रशासन ने अब इस तरह की इमारतों को चिह्नित कर ढहाने की कार्रवाई दोबारा शुरू की है.

जर्जर इमारतों पर चला निगम का बुलडोजर. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: लाल डूंगरी क्षेत्र में मकानों के नीचे से बही मिट्टी, परकोटे के पुराने मकान दरक रहे, जर्जर भवन में रहने पर दर्ज होगा मुकदमा

दो इमारतें ढहाई: बुधवार को इसी तरह की दो पुरानी इमारतों पर निगम का बुलडोजर चलाया गया. यहां नागौरी चौक में जिस हवेली पर एक्शन लिया जा रहा था, उसके भवन मालिकों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई रोकी नहीं गई. किशनपोल जोन के उपायुक्त दिलीप भम्भानी ने बताया कि निगम प्रशासन की ओर से पहले भी कार्रवाई की जा रही थी और सुभाष चौक पर हुए हादसे के बाद अब इसे और तेजी से किया जा रहा है. इस क्रम में हाल ही में 14 असुरक्षित इमारतों को चिह्नित किया. निगम कमिश्नर की ओर से एक कमेटी गठित की गई, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जोड़ा गया. उन्होंने इन 14 भवनों का निरीक्षण कर करीब सात इमारत को असुरक्षित पाते हुए चिह्नित किया, जिन्हें ध्वस्त किया जाना है.

dilapidated buildings in jaipur
कार्रवाई के दौरान मौजूद निगम की टीम (ETV Bharat Jaipur)

इस क्रम में बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई. पहले मारू जी का चौक में एक इमारत को ध्वस्त किया गया. फिर नागोरी चौक में एक पुरानी हवेली का ध्वस्तीकरण किया गया. उन्होंने बताया कि मारू जी का चौक में कार्रवाई के दौरान सामने आया कि एक अन्य इमारत भी गिरने की कंडीशन में है. ऐसे में वहां से लोगों को शिफ्ट कर सामुदायिक केंद्र में ठहराया जा रहा है. भवन को सीज किया गया है. यहां भवन मालिक से भी बात हुई है. उसने आश्वस्त किया है कि वह गुरुवार से ही मरम्मत का काम शुरू कर देगा, लेकिन यदि मरम्मत का काम नहीं किया जाता है. उस इमारत को भी ढहाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जर्जर इमारतों को ढहाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

TAGGED:

जर्जर इमारतों पर चला बुलडोजरGHEE WALON KA RASTA JAIPURHERITAGE MUNICIPAL CORPORATIONMONSOON SEASONDILAPIDATED BUILDINGS IN JAIPUR

