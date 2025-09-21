ETV Bharat / state

हल्द्वानी में हाईवे पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, लगा लंबा जाम

हल्द्वानी: शीत ऋतु की शुरुआत के साथ ही जंगल से हाथियों को निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में आने का सिलसिला शुरू हो गया है. हाथियों का झुंड जंगल से निकाल कर ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैंं. जिसके चलते किसानों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है.

हल्द्वानी- लालकुआं राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर शनिवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब जंगली हाथियों का झुंड अचानक हल्दूचौड़ पुलिस चौकी के सामने आ गया. हाथियों के झुंड को देख राहगीरों और वाहन चालकों की सांसें थम गईं. राजमार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हाथियों की आने की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी व स्थानीय लोग मौके पर जुट गए. वाहन चालकों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की.

इस दौरान पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक भीड़ न लगाने की सख्त हिदायत दी. हाईवे पर पैराफिट होने के चलते हाथी हाईवे को पर नहीं कर पा रहे थे. काफी देर तक हाथियों का झुंड हाईवे पर ही इधर-उधर भागता हुआ नजर आया. इस दौरान लोगों ने अपने पहले गाड़ियों को सुरक्षित खड़े कर इधर-उधर भागने लगे. हाथियों के झुंड के कारण कुछ देर तक यातायात पूरी तरह ठप रहा.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि जंगल से सटे क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही आम है. राजमार्ग के बीचोंबीच हाथियों का पहुंचना बड़ा हादसा का सबब बन सकता है. ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है. हाथियों के झुंड के हाईवे में चहलकदमी करने के चलते पुलिस व वन विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी की है. लोगों को हाथियों के पास जाने या उन्हें उकसाने की कोशिश न करें के लिए कहा गया है.