जड़ी बूटी वाली खीर का प्रसाद, मां पाताल भैरवी मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़

राजनांदगांव में शरद पूर्णिमा पर यह विशेष खीर बनाई जाती है.

MAA PATAL BHAIRAVI TEMPLE
मां पाताल भैरवी मंदिर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 3:29 PM IST

राजनांदगांव: शरद पूर्णिमा के अवसर पर मां पाताल भैरवी मंदिर में 6 अक्टूबर देर रात बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. देर रात से मंदिर परिसर में जड़ी बूटी युक्त खीर का प्रसाद बांटने का सिलसिला शुरू हुआ और यह मंगलवार सुबह तक जारी रहा.

बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु: प्रसादी खीर लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. लोगों ने बताया कि यह प्रसाद, दमा की दवा है. कुछ श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि वे पहले भी यहां आ चुके हैं और उन्हें फायदा भी हुआ है.

Maa Patal Bhairavi Temple
मां पाताल भैरवी मंदिर में शरद पूर्णिमा पर बनाई जाती है खीर (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं हर साल जड़ी बूटी युक्त खीर खाने के लिए आती हूं. यहां दमा की दवा मिलती है. रात भर यहां भक्त आते हैं. मैंने लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने बताया कि यहां खीर प्रसाद के साथ दमा की दवा दी जाती है, जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है-पारुल पांडे, श्रद्धालु

1994 से हुई शुरुआत: वहीं बर्फानी सेवा समिति के सदस्य कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि 1994 से खीर बांटने की शुरुआत की गई है. करीब 25 से 30000 लोगों ने यह प्रसाद ग्रहण किया है. यह दमा के लिए दवा है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन इसे दिया जाता है.

Maa Patal Bhairavi Temple
जड़ी बूटी वाली खीर (ETV Bharat Chhattisgarh)

30 वर्षों से यहां शरद पूर्णिमा पर दवा के साथ खीर प्रसाद का वितरण होता है. यह अस्थमा की दवा है. लोगों को इसका फायदा भी मिला है-कुलदीप छाबड़ा, सदस्य, बर्फानी सेवा समिति

देश विदेश से आते हैं श्रद्धालु: कुलदीप छाबड़ा ने बताया कि पिछले 30-31 सालों से जड़ी बूटी युक्त खीर का वितरण नि:शुल्क किया जाता है. राजनांदगांव सहित आसपास के जिले और अन्य प्रदेश से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. लोगों की अपार श्रद्धा है. देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहां आते हैं.

कैसे बनाया जाता है प्रसाद: कुलदीप छाबड़ा ने बताया कि अर्जुन की छाल के अलावा लगभग 16 प्रकार की विशेष जड़ी बूटियां इस खीर में रहती हैं. दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जड़ी बूटी युक्त खीर प्रसादी तैयार किया जाता है और लोगों को नि:शुल्क बांटा जाता है.

