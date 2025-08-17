नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में जल्दी ही हेपेटाइटिस की बीमारी का इलाज लोगों को मिलेगा. अस्पताल प्रशासन ने इसका ड्राफ्ट तैयार करके पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है. अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार इसमें 10 बेड की सुविधा होगी. साथ ही दो तीन महीने में मरीजों का इलाज भी शुरू हो जाएगा.

जीटीबी अस्पताल के डॉ. कुलदीप कुमार ने बताया कि मरीजों को जल्द ही जीटीबी हॉस्पिटल में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है. इसके अंतर्गत अस्पताल में हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोला जा रहा है. जहां केवल हेपेटाइटिस का ही इलाज हो सकेगा. इस सेंटर में ओपीडी से लेकर डे केयर सेंटर और आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध होगी.



डे केयर और आईसीयू की भी होगी व्यवस्था

प्रपोजल के हिसाब से डे केयर सेंटर में 4 बेड और 6 बेड का आईसीयू होगा, जिससे यहां सामान्य से लेकर गंभीर मरीजों को भी इलाज मिल सकेगा.

जानें क्या है हेपेटाइटिस?

उल्लेखनीय है कि पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में हेपेटाइटिस के इलाज की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को दूर दराज के अस्पतालों में इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं. बता दें कि हेपेटाइटिस कई तरह का होता है. हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जो लिवर को नुकसान पहुंचाती है. इसके कारण लिवर में सूजन होती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है. नए संक्रमण और तीव्र बीमारी की दर वयस्कों में सबसे अधिक है, लेकिन शिशुओं या छोटे बच्चों में संक्रमित व्यक्तियों में दीर्घकालिक संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है. यह वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कारणों से हो सकता है.

हेपेटाइटिस के पांच प्रकार होते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं. डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक हो सकते हैं, जिससे लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

हेपेटाइटिस बी और सी मिलकर सबसे आम संक्रमण हैं और इनके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष दुनिया में 1.3 मिलियन मौतें और 2.2 मिलियन नए संक्रमण होते हैं. हेपेटाइटिस बी का टीका सभी नवजात और वयस्कों को लगवाना चाहिए. यह वैक्सीन किफायती और प्रभावी है. बच्चों को जन्म के 12 घंटे के भीतर पहला टीका देना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने किया GTB अस्पताल का निरीक्षण, केजरीवाल-आतिशी पर जमकर बरसीं

ये भी पढ़ें- GTB अस्पताल हमला केस: पुलिस ने दर्ज की FIR, कार्रवाई का दिया भरोसा, पीड़ित डॉक्टर ने लगाए थे गंभीर आरोप