ETV Bharat / state

हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, चुनाव जीतने पर हर परिवार को एक-एक लाख रुपए देने का किया वादा - One lakh to every family

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Aug 8, 2024, 6:48 PM IST | Updated : 24 hours ago

सीएम हेमंत सोरेन ( ईटीवी भारत )

जमशेदपुर: झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के 37वां शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की है. इस दौरान आयोजित सभा में मंच से मुख्यमंत्री ने बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव जीते तो झारखंड में हर परिवार को सरकार एक-एक लाख रुपये देगी. इसे लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी शहीद निर्मल दा को झारखंड कभी नहीं भुला सकता है. सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत) झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के 37वां शहादत दिवस पर जमशेदपुर में झामुमो के नेता, विधायक समेत कई संगठनों ने चमरिया गेस्ट हाउस स्थित मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी. वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर के उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार और इचागढ़ विधायक सबिता महतो के अलावा अन्य झामुमो नेता-कार्यकर्त्ता मौजूद रहे.

आपको बता दें कि निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को हुआ था. अविभाजित बिहार में झारखंड अलग राज्य के लिए होने वाले आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के वे केंद्रीय अध्यक्ष थे. 8 अगस्त 1987 के दिन जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के बाहर उनकी हत्या कर दी गई थी. जहां पर बाद में शहीद निर्मल महतो की मूर्ति स्थापित की गई. निर्मल महतो झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन के काफी करीबी रहे हैं.

Last Updated : 24 hours ago