हेमंत सरकार रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को बसाती है और झारखंडियों को उजाड़ती है- बाबूलाल मरांडी

प्रभावित लोगों से बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 7, 2025 at 9:33 PM IST 2 Min Read