हेमंत सरकार रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को बसाती है और झारखंडियों को उजाड़ती है- बाबूलाल मरांडी

रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की.

प्रभावित लोगों से बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2025 at 9:33 PM IST

2 Min Read

रांची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रविवार शाम बिरसा चौक के निकट हरमू बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के कारण बेघर हुए लोगों से मुलाकात की और हाल जाना.

इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने बेघर हुए लोगों के दर्द सुना. साथ ही कहा कि हेमंत सरकार निकम्मी के साथ साथ निरंकुश भी हो गयी है. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती. लेकिन 50 वर्षों से अधिक समय से किसी प्रकार अपनी झोपडी-घर बनाकर रहने वाले राज्य के गरीबों को उजाड़ने में तनिक देर नहीं करती है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिन गरीब आदिवासी-मूलवासियों को उजाड़ा गया है ये सभी लोग झारखंडवासी हैं कोई विदेशी या खानाबदोश नहीं हैं.

'सरकार में मानवीय संवेदना भी नहीं बची'

बाबूलाल मरांडी कहा कि बरसात के मौसम में भी इस सरकार और उसके संवेदनहीन हो चुके अधिकारियों को इतनी भी दया नहीं आयी कि जिन लोगों का आशियाना वह उजाड़ रहे हैं. उन घरों में रहने वाले बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बारिश के इन दिनों में कहां रहेंगे. इस महागठबंधन की सरकार की वजह से आज सैकड़ों लोग, बीमार, बुजुर्गों, छोटे-छोटे बच्चों, महिलाओं के साथ खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए हैं. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है. सरकार लोगों के पुनर्वास की चिंता किए बगैर उजाड़ रही है.

प्रभावित लोगों से बात करते बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)

'उजाड़े गए लोगों के साथ जाएंगे सीएम आवास'

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार अगर उजड़े लोगों की चिंता दूर नहीं करती तो वे प्रभावित लोगों, परिवारों के साथ मुख्यमंत्री आवास जाएंगे. सभी प्रभावित गरीब परिवार मुख्यमंत्री आवास में घुसकर वहीं रहने को विवश होंगे. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंत्रालय आते जाते इन गरीबों का झोपड़ियां ठीक नहीं लगती थी तो पहले इन्हें घर बनाकर बसाते, तब यहां से हटाते.

प्रभावित लोगों से बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात (ETV Bharat)

