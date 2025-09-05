झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बड़े पर्यटन स्थलों पर नागरिक सुविधाएं मुहैया कराएगा प्राधिकरण!

ETV Bharat / state

रांचीः झारखंड पर प्रकृति ने दिल खोलकर खूबसूरती लुटाई है. यहां हर कदम पर गीत, संगीत और नृत्य है. हर तरफ मौजूद पहाड़, नदियां, जंगल, झील और झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. लेकिन इन खूबसूरत जगहों पर नागरिक सुविधाओं की कमी पर्ययकों की खुशी को फींकी कर देती है. राज्य बनने के बाद पहली बार इस दिशा में सरकार का ध्यान गया है. आने वाले समय में बड़े पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को उनके मन माफिक सुविधाएं मिलेंगी. इस दिशा में तैयारी शुरु हो चुकी है.

प्राधिकरण देगा पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं

झारखंड के ग्रेड-ए पर्यटन स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ी पहल की है. यह व्यवस्था शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के बाहर मौजूद पर्यटन स्थलों पर लागू होगी. उन जगहों पर झारखंड पर्यटन क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना होगी. इसके जरिए बेहतरीन नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.

2 सितंबर 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी मिल चुकी है. इस संशोधन विधेयक को अगले सत्र में सदन में लाने की तैयारी की जा रही है. ग्रेड-ए वाले पर्यटन स्थलों की लिस्ट में नेतरहाल, रजरप्पा, पतरातू और मधुबन जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल शामिल हैं.

शहरी निकाय के बाहर वाले स्थलों पर बदलेगी व्यवस्था

दरअसल, शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलबी के अभाव में उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर मौजूद प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कचरा प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने, स्ट्रीट लाइटिंग जैसे बेसिक नागरिक सुविधाओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन प्राधिकरण बनने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा. पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं मिलने से पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा, इससे राजस्व में वृद्धि होगी.

इस व्यवस्था की जरुरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ऐसे पर्यटन स्थल ग्रामीण प्रखंड क्षेत्रों में मौजूद हैं. इनके देखरेख की जिम्मेदारी प्रखंड स्तर पर बीडीओ या सीओ की होती है. लेकिन प्रखंड से स्थल के काफी दूर होने की वजह से सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है.