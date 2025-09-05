झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बड़े पर्यटन स्थलों पर नागरिक सुविधाएं मुहैया कराएगा प्राधिकरण!

झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
Published : September 5, 2025 at 5:33 PM IST
रांचीः झारखंड पर प्रकृति ने दिल खोलकर खूबसूरती लुटाई है. यहां हर कदम पर गीत, संगीत और नृत्य है. हर तरफ मौजूद पहाड़, नदियां, जंगल, झील और झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. लेकिन इन खूबसूरत जगहों पर नागरिक सुविधाओं की कमी पर्ययकों की खुशी को फींकी कर देती है. राज्य बनने के बाद पहली बार इस दिशा में सरकार का ध्यान गया है. आने वाले समय में बड़े पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को उनके मन माफिक सुविधाएं मिलेंगी. इस दिशा में तैयारी शुरु हो चुकी है.
प्राधिकरण देगा पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं
झारखंड के ग्रेड-ए पर्यटन स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ी पहल की है. यह व्यवस्था शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के बाहर मौजूद पर्यटन स्थलों पर लागू होगी. उन जगहों पर झारखंड पर्यटन क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना होगी. इसके जरिए बेहतरीन नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.
2 सितंबर 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी मिल चुकी है. इस संशोधन विधेयक को अगले सत्र में सदन में लाने की तैयारी की जा रही है. ग्रेड-ए वाले पर्यटन स्थलों की लिस्ट में नेतरहाल, रजरप्पा, पतरातू और मधुबन जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल शामिल हैं.
शहरी निकाय के बाहर वाले स्थलों पर बदलेगी व्यवस्था
दरअसल, शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलबी के अभाव में उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर मौजूद प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कचरा प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने, स्ट्रीट लाइटिंग जैसे बेसिक नागरिक सुविधाओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन प्राधिकरण बनने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा. पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं मिलने से पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा, इससे राजस्व में वृद्धि होगी.
इस व्यवस्था की जरुरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ऐसे पर्यटन स्थल ग्रामीण प्रखंड क्षेत्रों में मौजूद हैं. इनके देखरेख की जिम्मेदारी प्रखंड स्तर पर बीडीओ या सीओ की होती है. लेकिन प्रखंड से स्थल के काफी दूर होने की वजह से सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है.
अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय
नेतरहाट को देखें तो यहां हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. सनसेट और सनराइज देखने के लिए झारखंड के अलग-अलग जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार से काफी लोग आते हैं. यहां हर लेबल के होटल खुल गये हैं. जाहिर है कि पर्यटक की संख्या बढ़ने पर कचरा भी फैलेगा. इसको महुआडांड ब्लांक में बैठकर हैंडल नहीं किया जा सकता है. इसके लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था खड़ी करनी होगी. एक बार प्राधिकरण बन जाने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो जाएगा. इसका फायदा पर्यटकों को मिलेगा.
हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्राधिकरण का स्वरुप कैसा होगा. इसके लिए आगामी सत्र तक बिल के पेश होने का इंतजार करना होगा. फिलहाल विभागीय सूत्रों के मुताबिक प्राधिकरण का नेतृत्व उपायुक्त करेंगे. उनके अधीन एक डेडिकेटड टीम पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम करेंगी. इस प्राधिकरण को झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को मिले कुछ अधिकार प्राप्त होंगे. प्राधिकरण के पास सेवाओं की बदले कर लगाने के साथ अतिक्रमण हटाने की शक्ति प्राप्त होगी.
इसे भी पढे़ं- पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कोडरमा में मल्टीपर्पस पार्क का किया उद्घाटन, बोले- ये जनता को समर्पित
इसे भी पढ़ें- उफान पर जोन्हा और हुंडरू फॉल, सैलानी रखें इन बातों का ख्याल, पर्यटन मित्रों की परेशानी पर जेटीडीसी ने दिखायी गंभीरता
इसे भी पढ़ें- झारखंड में पर्यटन और खेल को बढ़ावा देंगे महेंद्र सिंह धोनी, मंत्री सुदिव्य कुमार ने मुलाकात के बाद जताई उम्मीद