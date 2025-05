ETV Bharat / state

हेमंत द्विवेदी बने बदरी केदार मंदिर समिति के नए अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष भी किए गए नियुक्त - HEMANT DWIVEDI BKTC PRESIDENT

हेमंत द्विवेदी बने बदरी केदार मंदिर समिति के नए अध्यक्ष ( PHOTO-CM OFFICE )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 3, 2025 at 11:15 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 11:26 PM IST 2 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा जोरों शोरों से चल रही है. गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं. 4 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. बदरी केदार मंदिर समिति (BKTC) बिना अध्यक्ष के ही अभी तक चारधाम की व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहा था. लेकिन अब हेमंत द्विवेदी को बदरी केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष नामित कर दिया गया है. दरअसल, जनवरी 2025 को अध्यक्ष पद खाली हो गया था. ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने बीटीसी के अध्यक्ष पद के साथ ही दो उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी है. सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 'बदरी केदार मंदिर समिति' में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है. इस बार अध्यक्ष के अलावा दो उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं. पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हेमंत द्विवेदी को बदरी केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है. जबकि चमोली के रहने वाले ऋषि प्रसाद सती और रुद्रप्रयाग के रहने वाले विजय कपरवान को को बदरी केदार मंदिर समिति में उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है. 'श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति' के कार्यक्षेत्र में विस्तार, तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, चारधाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन और समिति के कार्यों का कुशल संचालन और बेहतर समन्वय के लिए एक से अधिक उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों से स्थानीय जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है. इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा जोरों शोरों से चल रही है. गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं. 4 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. बदरी केदार मंदिर समिति (BKTC) बिना अध्यक्ष के ही अभी तक चारधाम की व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहा था. लेकिन अब हेमंत द्विवेदी को बदरी केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष नामित कर दिया गया है. दरअसल, जनवरी 2025 को अध्यक्ष पद खाली हो गया था. ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने बीटीसी के अध्यक्ष पद के साथ ही दो उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी है. सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 'बदरी केदार मंदिर समिति' में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है. इस बार अध्यक्ष के अलावा दो उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं. पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हेमंत द्विवेदी को बदरी केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है. जबकि चमोली के रहने वाले ऋषि प्रसाद सती और रुद्रप्रयाग के रहने वाले विजय कपरवान को को बदरी केदार मंदिर समिति में उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है. 'श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर समिति' के कार्यक्षेत्र में विस्तार, तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, चारधाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन और समिति के कार्यों का कुशल संचालन और बेहतर समन्वय के लिए एक से अधिक उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों से स्थानीय जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है. इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी. हेमंत द्विवेदी बने बदरी केदार मंदिर समिति के नए अध्यक्ष, (PHOTO-CM OFFICE) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और दोनों उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवान को बधाई दी. इन दायित्वों के जरिए उन्हें पूरा भरोसा है कि सभी सम्मानित पदाधिकारी अपने अनुभव, समर्पण और दूरदृष्टि से समिति के कार्यों को नई गति और दिशा प्रदान करेंगे. दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति का निर्णय तीर्थ क्षेत्रों के व्यापक संचालन, बेहतर समन्वय और यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ये भी पढ़ें: सिर पर चारधाम यात्रा, BKTC को अभी भी नहीं मिला अध्यक्ष, कैसे होंगी व्यवस्थाएं?

Last Updated : May 3, 2025 at 11:26 PM IST