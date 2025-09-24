ETV Bharat / state

झारखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय, रांची पॉलिटेक्निक को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने सहित 27 प्रस्तावों को मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग के बाद हेमंत सोरेन ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 24, 2025 at 8:57 PM IST | Updated : September 24, 2025 at 9:06 PM IST 4 Min Read

रांची: 24 सितंबर को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर सहमति दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि State-of-the-Art संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए रांची के राजकीय पोलिटेकनिक में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य के लिए सन्तानवे करोड़ पैंसठ लाख बयासी हजार पांच सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के सहयोग से चल रही रहे योजना के तहत राज्यांतर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के बचे कार्यों को पूर्ण करने के लिए 774.55 करोड़ के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. मीडिया को संबोधित करतीं कैबिनेट सचिव (ईटीवी भारत)



कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

Last Updated : September 24, 2025 at 9:06 PM IST