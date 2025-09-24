झारखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय, रांची पॉलिटेक्निक को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने सहित 27 प्रस्तावों को मंजूरी
हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. इसमें रांची रांची पॉलिटेक्निक को स्टेट ऑफ द आर्ट बनावे का निर्णय शामिल है.
September 24, 2025
Updated : September 24, 2025 at 9:06 PM IST
रांची: 24 सितंबर को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर सहमति दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि State-of-the-Art संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए रांची के राजकीय पोलिटेकनिक में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य के लिए सन्तानवे करोड़ पैंसठ लाख बयासी हजार पांच सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के सहयोग से चल रही रहे योजना के तहत राज्यांतर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के बचे कार्यों को पूर्ण करने के लिए 774.55 करोड़ के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
- झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 में गृह मंत्रालय के आदेश पर संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- राज्य में मदिरा पर अधिरोपित किये जाने वाले वैट की दर में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अन्तर्गत Liquors Excluding Country Liquors पर वैट की दर 75% से 5%, Country Liquors पर वैट की दर 35% से 1% और बिक्री के विभिन्न चरणों पर कर की दर में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना के तहत गिरिडीह, प.सिंहभूम,कोडरमा और पलामू में 04 अतिरिक्त नए One Stop Centre के संचालन की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल विस्तार की स्वीकृति दी गई.
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में 04 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 की स्वीकृति दी गई.
- रांची सहित राज्य के पांच जिलों के लिए एनडीपीएस थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई.
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग अन्तर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए एक सौ सोलह करोड़ चौवन लाख सतहत्तर हजार आठ सौ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरने के कारण हुए दुर्घटना में घायलों एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई.
- साहिबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए कुल अड़सठ करोड़ नब्बे लाख तिरासी हजार रूपये मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के क्रमशः समायोजन तथा सेवांत लाभ की स्वीकृति दी गई.
- सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के डूब क्षेत्र में अवस्थित 07 गांव जो पलामू व्याघ्र आरक्षित कोर क्षेत्र में अवस्थित हैं, के 780 परिवारों के पुनर्वास की स्वीकृति दी गई. इसके तहत प्रत्येक परिवार को 15 लाख और एक एकड़ जमीन दी जायेगी.
पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा वन प्रमंडल के अंकुआ, समता, करमपदा, गुदलीवाद, त्रिकोशी, थलकुवाद के आरक्षित वन क्षेत्र के 57 हजार 590.41 हेक्टेयर या 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अधिसूचित किए जाने को लेकर चर्चा की गई. बैठक में यह विचार किया गया कि उक्त क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक स्थिति और उस क्षेत्र में संचालित आर्थिक गतिविधियों का फील्ड असेसमेंट करते हुए मंत्री समूह के द्वारा एक प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद को समर्पित किया जाएगा.
